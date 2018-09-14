粉絲頁貼污辱安倍晉三影片 民進黨團：國民黨該道歉

桃園市民進黨團隊於國民黨桃園市黨部貼出不雅影片，認為應該道歉。（甘嘉雯攝）

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桃園市民進黨團隊於國民黨桃園市黨部貼出不雅影片，認為應該道歉。（甘嘉雯攝）
桃園市民進黨團隊於國民黨桃園市黨部貼出不雅影片，認為應該道歉。（甘嘉雯攝）

「中國國民黨桃園市粉絲團」臉書粉專12日貼出一段影片，影片中將最近很紅的慰安婦雕像換成光屁股的日本首相安倍晉三，然後影片裡還出現針對綠黨市議員王浩宇、市長鄭文燦的侮辱，更使用了「舔屁眼」的不雅詞彙，民進黨團由市議員楊家俍、劉仁照、李光達、彭俊豪及參選人魏筠、陳睿生痛批國民黨應該要道歉，讓人不舒服已不是抹黑、還涉及移花接木、下流骯髒等。

民進黨議員表示，「國民黨碰到選舉就這樣嗎？市政外行，操縱議題內行？」包括國民黨、市黨部主委甚至市長參選人陳學聖都應該要道歉。

陳學聖競辦發言人魏佑任表示，陳學聖委員從頭到尾沒看過這個影片，也不知情，但整起事件因慰安婦銅像事件而起，鄭文燦選擇跟蔡英文一樣「媚日」，甚至發表聲明要我們「反省」，如果鄭文燦敢勇於面對事實，敢勇於承擔，就不會如此，不用刻意找幾個議員參選人來指控。

不過相較於陳學聖團隊態度強硬，國民黨桃園市黨部查證，是熱心志工編輯於9月12日下午所轉貼，市黨部於9月13日上午發現後，認為不妥，立即請該名編輯將影片下架，市黨部除了向社會大眾表達歉意之外，也在第一時間將該名熱心志工編輯除名。

(中時 )

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