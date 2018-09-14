台南市5年52件校園體罰 監院通過糾正

友善列印
中時

台南市政府教育局長期疏忽校園體罰、不當管教、霸凌、侵害受教權，經監察院教育及文化委員會會議通過監委王幼玲、高涌誠調查報告及糾正案，糾正台南市政府教育局及教育部。

調查報告指出，據教育部統計2013年至2017年各縣市校園體罰事件資料，台南市國中小體罰事件數量與其他縣市比較，確實偏高；同時，台南市政府教育局近5年期間，自行查核處理52件體罰事件，顯示零體罰政策推動至今，台南市學校體罰事件頻仍，亟待檢討改善。

監察院調查發現，本案台南市所屬學校遭指訴的5校體罰事件中，教師行為不乏以器物對學生身體施加強制力，且部分教師行為確實導致學生身體受傷，諸如：燙傷、瘀傷、顏面撕裂傷等，然而， 台南市學校調查處理教師違法處罰行為，多參採教師主觀動機，並稱教師行為非基於處罰目的，錯誤認定「體罰」為「不當管教」，未對教師以教師法論處停聘、解聘、不續聘等處分，也未以「不適任教師」進行處理及輔導，無法有效妥適處理相關事件，而台南市政府教育局都接受，有失主管機關職責立場。

監委指出，再查台南市5校體罰事件校安通報，部分與教育部所訂通報時限規定不合，且各案調查小組組成程序不一；監院調查發現，依現行法規，針對校園體罰事件並無律定調查小組有關規範，因此學校實務處理上，往往各行其是，導致容易錯失釐清事件真相先機，或未能完備調查處理程序；另審酌台南市自訂「高級中等以下學校不當管教(或體罰)事件處理檢核表」內容，關於學校組成調查小組的規範實屬空洞，難供學校依循，有澈底檢討改進必要。

(中時 )

反準公托》批中央逼迫 新北保姆… 反準公托》公平會退回準公托壟斷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。