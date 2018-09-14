台南市5年52件校園體罰 監院通過糾正

2018年09月14日 12:59 中時 鄭舲

台南市政府教育局長期疏忽校園體罰、不當管教、霸凌、侵害受教權，經監察院教育及文化委員會會議通過監委王幼玲、高涌誠調查報告及糾正案，糾正台南市政府教育局及教育部。

調查報告指出，據教育部統計2013年至2017年各縣市校園體罰事件資料，台南市國中小體罰事件數量與其他縣市比較，確實偏高；同時，台南市政府教育局近5年期間，自行查核處理52件體罰事件，顯示零體罰政策推動至今，台南市學校體罰事件頻仍，亟待檢討改善。

監察院調查發現，本案台南市所屬學校遭指訴的5校體罰事件中，教師行為不乏以器物對學生身體施加強制力，且部分教師行為確實導致學生身體受傷，諸如：燙傷、瘀傷、顏面撕裂傷等，然而， 台南市學校調查處理教師違法處罰行為，多參採教師主觀動機，並稱教師行為非基於處罰目的，錯誤認定「體罰」為「不當管教」，未對教師以教師法論處停聘、解聘、不續聘等處分，也未以「不適任教師」進行處理及輔導，無法有效妥適處理相關事件，而台南市政府教育局都接受，有失主管機關職責立場。

監委指出，再查台南市5校體罰事件校安通報，部分與教育部所訂通報時限規定不合，且各案調查小組組成程序不一；監院調查發現，依現行法規，針對校園體罰事件並無律定調查小組有關規範，因此學校實務處理上，往往各行其是，導致容易錯失釐清事件真相先機，或未能完備調查處理程序；另審酌台南市自訂「高級中等以下學校不當管教(或體罰)事件處理檢核表」內容，關於學校組成調查小組的規範實屬空洞，難供學校依循，有澈底檢討改進必要。

(中時 )