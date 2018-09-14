蘇啟誠人緣超好親和力十足 7月才到大阪就任

蘇啟誠與妻子合照 (圖／取自蘇啟誠臉書)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
蘇啟誠積極推動台日交流，同時也不遺餘力推廣雙方的農產品 (圖／翻攝自蘇啟誠臉書)

我大阪辦事處處長蘇啟誠驚傳於大阪官邸輕生，震撼全台。蘇啟誠原本是那霸辦事處處長，今年7月才轉調至大阪就任，於本月初燕子颱風災害中，被指責救災過慢，對旅客冷言冷語，疑似因此承受過大壓力選擇上吊輕生。

根據《聯合》報導，蘇啟誠人緣極佳，加上親和力十足，沒有官員架子，因此朋友非常多，臉書上也有許多台僑和日本朋友。就任期間積極促進台日交流，且不斷推廣雙方農產品交流，不少水果推銷給北農之後，獲得的評價都相當正面，同時積極投書日本媒體為台灣發聲，4年半期間一共投書40篇文章。由於曾在大阪大學深造，此次轉調大阪時，不少友人得知消息，立刻前來找蘇敘舊。

蘇啟誠對媒體也非常友善，時常與大家侃侃而談，有問必答，女兒正在北海道念書，此次北海道發生強震，他一邊處理關西機場問題，也掛念北海道的女兒安危。

政府駐日6個館處的主管，原定明天要在大阪召開會議，議程包括檢討最近關西機場受颱風侵襲時，駐日官員因應台灣旅客受困的作為，卻在今天傳出蘇啟誠輕生事件，也讓身邊友人相當不捨。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

颱風救災慢挨轟！駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

粉絲頁貼污辱安倍晉三影片 民進… 藍委闖政院 賴清德取消與綠委便…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。