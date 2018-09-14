蘇啟誠人緣超好親和力十足 7月才到大阪就任

2018年09月14日 12:56 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

蘇啟誠積極推動台日交流，同時也不遺餘力推廣雙方的農產品 (圖／翻攝自蘇啟誠臉書)

我大阪辦事處處長蘇啟誠驚傳於大阪官邸輕生，震撼全台。蘇啟誠原本是那霸辦事處處長，今年7月才轉調至大阪就任，於本月初燕子颱風災害中，被指責救災過慢，對旅客冷言冷語，疑似因此承受過大壓力選擇上吊輕生。

根據《聯合》報導，蘇啟誠人緣極佳，加上親和力十足，沒有官員架子，因此朋友非常多，臉書上也有許多台僑和日本朋友。就任期間積極促進台日交流，且不斷推廣雙方農產品交流，不少水果推銷給北農之後，獲得的評價都相當正面，同時積極投書日本媒體為台灣發聲，4年半期間一共投書40篇文章。由於曾在大阪大學深造，此次轉調大阪時，不少友人得知消息，立刻前來找蘇敘舊。

蘇啟誠對媒體也非常友善，時常與大家侃侃而談，有問必答，女兒正在北海道念書，此次北海道發生強震，他一邊處理關西機場問題，也掛念北海道的女兒安危。

政府駐日6個館處的主管，原定明天要在大阪召開會議，議程包括檢討最近關西機場受颱風侵襲時，駐日官員因應台灣旅客受困的作為，卻在今天傳出蘇啟誠輕生事件，也讓身邊友人相當不捨。

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