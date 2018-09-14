反準公托》公平會退回準公托壟斷檢舉 業者：最壞將告上監院

準公共化托育政策8月上路後，爭議不斷，上月甚至遭私幼業者以「壟斷」為由，告上公平會。圖／報系資料照

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謝子元說，若政府不願從善如流、堅持故我，私幼業者最壞可能告上監察院，並上街遊行抗議。圖／報系資料照

8月上路的準公共化托育政策引發極大反彈，私幼業者上月至公平會提出檢舉函，認為準公共化政策違反《公平法》。公平會則表示，因教育部為公部門，不屬於公平會管轄，會將此意見轉達教育部。私幼業者表示，若政府持續以踢皮球態度處理，會再以「政府圖利」為由，告上監察院。

中華民國兒童教保聯合總會會長謝子元表示，公平會近日回信告知，由於準公共化政策是政府政策，公平會則主管私人企業，因此該案不在公平會管轄範圍內。謝子元說「有預料到會這樣，但希望透過行動對教育部施壓」。

行政院公佈已簽署準公共化政策的私立幼兒園所已達全國總數1成，謝子元批評「政府都用騙的」，他說明行政院所指稱的1成，包括非營利幼兒園，就兒教會掌握數據而言，簽署的園所全國粗估約僅100家左右，在宜蘭10家、花蓮10多家、嘉義20多家等，全國的私幼數量高達4300家，「根本不到1成」。

謝子元透露，有內部消息指出行政院明日會開會討論該政策的可行性，並審議育兒津貼發放時間，會後將公佈已簽署該政策的園所數目，及往後政策是否繼續實施，或會有所修正。

謝子元說，若行政院依然故我、不願聽取社會多數意見，未來私幼業者可能會以「政府圖利60人以下幼兒園所」或「政府圖利非營利及準公共化幼兒園所」等原因告上監察院，最壞打算也不排除至教育部或各縣市教育局抗議。

公平會副主委彭紹瑾說明，由於準公共化是公法行為，由教育部實施，且政府沒有從事私人經濟事業，因此公平法不適用政策問題。

(中時 )

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