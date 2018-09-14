科技部推動台法科研合作　帶動兩國學術發展

2018年09月14日 13:03 旺報 李侑珊

今年適逢科技部與法國國家研究總署合作10週年、臺法科技獎邁入第20屆，科技部今(14)日上午舉行「臺灣法國科技學術慶典」，科技部常務次長鄒幼涵表示，每年科技部與法國諸多研究單位促成的研究計畫高達100多件，盼臺法科研合作能積極持續，並以此帶動兩國科學教育發展。

「臺灣法國科技學術慶典」今日上午在寒舍艾麗酒店，法國在臺協會主任紀博偉也到場共襄盛舉，鄒幼涵在致詞時表示，法國是在歐洲國家中，與臺灣合作交流最緊密的夥伴，每年科技部與法國諸多研究機構及中心都有高達100多件的雙邊計畫及人員交流，而科技部與法國國家研究總署自2007年起之雙邊計畫，迄今已高達68件，跟法蘭西學院自然科學院設立的臺法科技獎也已經有20年，藉由臺灣與法國兩邊的共同的研究計畫與人員交流，培養之科學家不計其數。

科技部表示，本次盛典邀請到多名法國科研貴賓來台，其中包含法國國家研究總署DAMERVAL署長率領歐洲及國際關係主任Nakita VODJDANI博士及計畫主持人Honorata PLEWINSKA等人來臺；法蘭西學院自然科學院CANDEL院長亦率領該院終身榮譽秘書暨院士Jean-François BACH、Jean-Marc Egly院士、Eric MOULINES院士、Monique ROYER主任秘書等多人，總計約30多位法籍官員及專家學者參與。本次法國來臺官員已獲邀於9月13日覲見副總統陳建仁。

科技部也提到，生活與人工智慧息息相關，屢獲殊榮的法國Eric MOULINES教授受邀出席，發布他對機器學習 (Machine Learning) 的最新研究。目前機器學習還存在著大量的不確定性，包括藥物及圖像處理等應用。

為有效地解決現狀，MOULINES教授表示：「從80年代起，學者便開始利用貝葉斯推斷 (Bayesian Inference) 處理問題，可是在機器學習方面的應用卻有限。經過研究，貝葉斯推斷可助我們分析及預測不確定性來源的分佈，有助克服研究大數據及高維資料 (High-dimensional Models) 時遇到的困難。」

(旺報 )