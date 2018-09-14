反準公托》抗議準公托　保母淚：多生一個就失業

2018年09月14日 13:04 中時 葉德正

政院推動準公共化托育政策，對送托與政府簽行政契約保母的家長補助6000元，未簽約保母14日聚集新北市政府陳情，訴求「保母自孫自孩應同享補助」，有保母泣訴，照顧自己小孩後無法再收托其他孩子，若再生一個就面臨失業；新北社會局指出，保母的聲音都會透過聯繫會報轉達給中央，願與保母並肩再向中央爭取。

保母認為，保母可依照家長的需求作調整，雙方協議收費即可；一旦限制收費上限，保母難以配合家長彈性托育的需求，生計直接受影響；保母也會有空窗期，盈虧需自負，托育環境設備也是保母自費設置，家長也會依據自身的需求尋找理念相同的保母，是一種客製化的嬰幼兒托育服務，應恢復市場機制。

林沛羽哽咽指出，她的孩子未滿2歲，若她再生一個就直接失業，沒有名額再接托育兒，而且政府也不會給育嬰假、產假、托育補助，更別說還保留產後的工作權。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗接受陳情後表示，市府在中央推動準公共化之前，已實施公共托育合作聯盟，納入私立托嬰中心與保母，給予家長新台幣3000元至2000元的額外補助。

林秀穗表示，依據生活水平與物價指數，六都的居家托育人員採取分區定價，六都各自有天花板與樓地板的收費上下限，但是，新北市並未訂定副食品與三節獎金上限，由保母與家長協議，至於由祖父母在內的三親等收托，是否能領取中央準公共化托育的補助6000元，將會在修法會議、聯繫會報等機會，向衛生福利部反映爭取。

(中時 )