老舊車輛又上街頭 抬棺並懸吊人偶抗議

2018年09月14日 13:19 中時 廖德修

老舊車輛在中山南路集結，佔用半條路。（廖德修攝）

為抗議新版《空汙法》加嚴排放檢驗標準，無異強迫老舊車輛淘汰，汽機車運輸自救會今天發動大批車輛、司機與家屬到行政、立法院周遭抗議，要求政府退回《空汙法》與相關法案，不要剝奪人民生計，讓車主自我管理，舊車仍適用原來的檢驗標準，回復自然淘汰，以維護市場機制，並且要求行政院長賴清德出來面對。

大量的老舊貨車、吊卡車從清晨起就陸續集結在中山南路與忠孝東、西路口，並佔用中山南路的一半車道。抗議群眾甚至還準備了許多道具，如用吊車把幾個人偶吊掛在半空中隨風晃盪，後來還把一具棺木推進場中，使場面有點觸目驚心！不過也表達了他們抗議到底的決心。

老舊車主的訴求大致與前幾次行動差不多，他們抗議《空汙法》修法後實施加嚴排放標準，無異強迫老車淘汰，直接剝奪他們的生存權。許多敘司機抱怨，這些老舊車輛都是車主的唯一生計，動輒4、5百萬元，等於是一幢房子，不是說換就能換，目前的補助辦法還不夠，除非政府出錢把舊車買回去。

由於抗議的位置就在立法院外，幾位中南部選區的藍委如張麗善、王惠美等，以及競選嘉義縣長的吳育仁紛紛上台發言，力挺老舊車主。競選彰化縣長的王惠美指責環保署長李應元，新版《空汙法》只是抓大放小，不管大煙囪、只抓排氣管；像台中火力發電廠就應該 好好管制，才能解決空汙問題。張麗善也要求政府要先管好固定汙染源，不要拿小老百姓開刀，否則就是本末倒置。

整個抗議活動持續到下午5點，許多參加抗議的車主接力上台發言，訴說換車的辛酸以及生活的困境，新版《空汙法》上路後勢必雪上加霜。主辦活動的自救會也安排了行動劇，表達抗爭的理由與正當性。

(中時 )