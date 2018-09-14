為囚犯看病、法律諮詢講台語… 學子出國實習收穫豐富

2018年09月14日 13:28 旺報 簡立欣

教育部「學海計畫」14日找來5位學子分享出國研修及實習經驗，台北醫學大學的黃桂榮去美國醫院研修，認為為監獄囚犯視訊門診的經驗可以用在偏鄉；學法律的新竹交大江伯偉赴新加坡實習，碰到一位阿伯講英語、華語都不通，最後講台語終於願意侃侃而談，讓他體認到法律人要更能感同身受。

黃桂榮赴美國伊利諾大學芝加哥分校附設醫院實習3個月，該校是世界百大，藥學是全美第9。她首先去藥師部門實習，發現美國藥師可以直接改變藥方，且美國非常注重護理人員；第2個實習單位是器官移植門診；第3個實習單位是幫監獄囚犯視訊門診，而且看診很詳細，有時甚至長達1小時，也會用很多台灣還沒有的新藥。她還順道跟同事介紹台灣健保制度，「他們也覺得很不可思議。」她認為亞洲人能力有時比美國人還好，但就是欠缺表達能力，希望學弟妹可以積極爭取機會。

清大經濟系吳冠臻大四去瑞士蘇黎世大學交換1學期，對這裡扎實的訓練印象深刻：大數據課程老師先上一次課、然後考試，最後要通過網路從頭到尾自行實作一次，才能拿到學分。另外也碰到來自烏克蘭的同學，特地來學如何保護運動員權益，希望能夠幫助他的國家，和一般台灣學生「出國就是拿學位啊」的態度大不相同，讓她也期許自己未來可以成為經濟的外交人員，「以前我不敢作夢，認為畢業後找個小公司安安穩穩就好，現在我希望自己所學可以讓台灣變成更棒的地方！」

中山醫學大學許庭銨到東歐斯洛伐克考門斯基大學實習，共去了4個醫院。由於當地不像台灣醫療資源較豐富，許庭銨說他永遠記得某某藥品或設備不夠時，主治醫師總是說：「隨機應變！」另外也觀察到東歐跟台灣一樣面臨人才流失問題，去西歐薪水是2倍。實習兩個月，許庭銨謙稱醫學博大精深，不敢說學到甚麼，但見識到歐洲的人文主義、以人為本。

江伯偉去新加坡無償法律協助會實習1個月，協助當事人了解司法程序、準備文件、法律效果等。他笑說某次有當事人戴著勞力士手表接受資歷審查，協助會就會「斟酌」他的案件；又有一次有個當事人不管是用英語、華語都不太理人，他靈機一動講台語，對方總算肯跟他交心，讓他非常感動，也更體認到「法律是人跟政府強制力互動的學科」。

台師大社工所許薰云赴馬來西亞聯合國難民署實習，因馬來西亞非《難民地位公約》和《難民地位議定書》的簽署國，導致在馬國服務難民時受到諸多限制，但也讓她更加理解社工專業。

(旺報 )