監獄風雲逼真上演！法務部矯正署11期靖安小組成軍

2018年09月14日 13:30 中時 鐘武達

法務部長蔡清祥親自校閱正式成軍的第11期靖安小組。（鐘武達攝）

第11期靖安小組操演拳術。（鐘武達攝）

靖安小組成員操演警棍使用術。（鐘武達攝）

靖安小組成軍，模擬監獄發生受刑人集體暴動的危機處理。（鐘武達攝）

法務部矯正署為提昇矯正人員戰技與處理危機的能力，從全國各區戒護單位網羅菁英訓練組成鎮暴團隊「靖安小組」，第11期14日在彰化監獄接受法務部長蔡清祥校閱下正式成軍，現場除了展現訓練有素的拳術與戰技 ，還上演1場超逼真的「監獄風雲」暴動事件，來賓看得目不轉睛。

彰獄典獄長黃坤前表示，靖安小組成員來自全台北、中、南、東區矯正機關的優秀幹練戒護人員，經過嚴格訓練才能成為有效迅速處理事故的鎮暴團隊。1997年成立迄今已經培訓出1100名成員，當各分區矯正機關發生囚情不穩或超越風險指標時，即由矯正署調派，並以最快的速度抵達事故現場支援，防止戒護事故發生。

第11期靖安小組成軍與總驗收在彰化監獄舉行，首先是由彰監鼓舞打擊樂團震撼的演出拉開序幕，接著靖安小組逐一上場演訓，包括八極拳術、綜合逮捕術、警棍使用術及鎮暴隊形等各項戰技操演，都相當精彩。

接著還模擬工場及舍房收容人暴動實況，不僅逼真緊湊，實兵應變示範過程更展現出矯正人員矯健體魄、純熟戰技及迅捷應變能力，最後彰監樂旗隊雄壯威武上場，為演練劃下完美句點。

蔡清祥對於靖安小組成果驗收感到很滿意，同時感謝各界對矯正工作的關心與支持，並指出對於矯正囚情處理，事前預防優於事後處理，平時也要特別重視與受刑人家屬一起感化的功能。

(中時 )