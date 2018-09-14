黎明幼兒園抗爭潑漆灑冥紙 園長激動血壓低急送醫

2018年09月14日 14:07 中時 盧金足

「黎明幼兒保留行動」14日到台中市府廣場抗議，提出「要求台中市政府撤銷單元二重畫會申請假執行強拆的決議」等三點訴求。（盧金足攝）

「黎明幼兒保留行動」與警方數生數度推擠，抗議民眾對著市府大門灑冥紙、潑紅漆。（盧金足翻攝）

台中市府大門被潑紅漆，市府工作人員緊急清理。（盧金足攝）

「黎明幼兒保留行動」與歐巴桑聯盟14日到台中市府廣場抗議，提出「要求台中市政府撤銷單元二重畫會申請假執行強拆的決議」等三點訴求，要求市府提出具體政治承諾。抗議民眾對著市府大門灑冥紙、潑紅漆，黎明幼兒園園長林金連率眾激動衝撞市府大門，因血壓過低緊急送醫治療。

台中市府表示，自辦市地重畫依司法機關的見解屬地主與重畫會的私權行為，其爭議依現行法規，由地主與重畫會雙方以訴請法院裁判方式解決，市府尊重法院判決結果。

纏訟多年的黎明幼兒園拆遷案，台中高等法院判決幼兒園敗訴，「黎明幼兒園保留行動」今天在台中市政府門口舉行「

恐龍法官殺人 鴕鳥市府踹共」記者會，提出包括要求台中市政府撤銷單元二重畫會申請假執行強拆的決議、要求台中市長林佳龍出面召開黎明幼兒園、單元二重畫會與台中市政府「三方協調會」，協商解決黎明幼兒園原地保留爭議。

「林佳龍出來面對，幼兒園原地保留！」林金連抗議過程情緒激動，除了率眾灑冥紙，還潑灑紅漆，市府警衛馬上封閉市府大門緊急因應，林金連憤而衝撞大門與員警發生推擠，台中市警察局第六分局長陳武康下令帶走林金連，林金連血壓過低癱軟在地，緊急被救護人員送醫。

台中市府表示，黎明幼兒園因拆遷訴訟案，經台中高分院更三審敗訴，台中黎明幼兒園位屬於南屯區單元二黎明自辦重畫區範圍，其地上物坐落於「25米道路用地」、「公園用地

」及「住宅區」，其中道路及公園用地均屬公共設施用地，訴訟雙方各有堅持並已纏訟多年。

針對「黎明幼兒園保留行動」提出撤銷假執行強拆決議、市府召開協調會及解散單元二重畫會等三點訴求。

台中市府地政局表示，依照法院的判決結果，重畫會可以繳交擔保金後向台中地方法院申請執行拆除，是否申請執行由重劃會決定，市府無權撤銷法院判決。

另外，市府之前除了積極介入爭取緩拆，也做了非常大的努力及協調，並逐一釐清問題，目前雙方仍各持己見，無法取得共識，因此才尋求司法訴訟方式解決。

地政局強調，市府在審核所有自辦市地重畫的程序中，皆是依法行政、依法審核、依法監督，自辦市地重畫依司法機關的見解屬地主與重畫會的私權行為，其爭議依現行法規，由地主與重劃會雙方以訴請法院裁判方式解決，市府尊重法院判決結果。

(中時 )