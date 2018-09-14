台灣虎航12月插旗宿霧 菲律賓線單程未稅1099元起

2018年09月14日 14:38 工商 張佩芬

與三五好友或是親友相約出遊，有不少人會選擇安排來趟海島假期，今年中吸引旅遊界目光的宿霧機場新航站落成啟用，其設計以弧型木質屋頂為特色，地磚著宿霧出產的貝殼，以濃濃的南洋風味歡迎著來自各國的旅客造訪宿霧。台灣虎航今(14)日宣布，將於今年12月1日開航桃園-宿霧航線，成為台灣虎航進軍菲律賓的首航點，單程未稅1,099元起。

宿霧是菲律賓的第二大城，自然資源豐富，餘百個島嶼都有著清澈美麗的海水及沙灘，在其中有豐富的海洋生態，一直以來都盛行潛水及海上活動，吸引許多國外旅客造訪。除了海之外，也擁有山谷與山脈等天然優勢，進而開發出許多休閒設施，而成為旅客受歡迎的景點。

桃園-宿霧航線開航初期，每週營運四班，去程航班編號IT537，每週二、四、六及週日晚間22:35自桃園機場起飛；回程航班編號IT538，每週一、三、五及週日凌晨02:30自宿霧國際機場起飛。為慶祝開航，台灣虎航將於2018年9月17日上午10:00起至2018年9月18日晚間23:59推出單程未稅NT$1,099起的價格，搭乘日期為2018年12月1日起至2019年3月30日止。

與菲律賓宿霧航線有關的優惠訊息請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並設定搶先看，以獲得第一手的消息。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

台灣虎航現於東南亞地區僅飛航泰國的曼谷廊曼機場，每日營運1班，待宿霧航線開航後，將成為東南亞地區的第2航線，同時也是插旗進軍菲律賓市場的第1個航點。屆時台灣虎航將有20個航點、27條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。

(工商 )