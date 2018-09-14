新竹》謝文進批消防裝備六成過期 市府嚴正駁斥

新竹市長參選人謝文進14日點出消防裝備老舊過期的問題。（徐養齡攝）

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新竹市長參選人謝文進（右四）14日針對消防裝備老舊過期問題，抨擊市府置之不理。（徐養齡攝）

消防裝備老舊問題令縣市政府傷透腦筋，無黨籍新竹市長參選人謝文進14日指竹市消防車輛及救災裝備6成以上過期，他要為冒險犯難的消防弟兄喊話，請市府全面汰換救災裝備，提升出勤安全指數。不過該說法遭市府嚴正駁斥。

謝文進表示，全台消防員因公殉職事件幾乎年年發生，每個生命的殞落造成都代表國家重大損失，政府不能「今天公祭、明天送忠烈祠、後天就忘記」，應以高規格提升消防硬體，做消防弟兄們的堅強後盾。

謝文進引用新竹市審計室審核報告書資料指出，新竹市消防局各式消防車輛65.34％過期，各式消防及救災裝備62.32％過期，去年單是消防車就有74.42％逾使用年限，車輛車齡過高，顯然不力於救災。

他以台北市政府為例，2015年就編列預算全面淘汰逾期裝備，完成消防衣、帽及面罩更新。反觀新竹市消防員個人相關裝備有334件超過6成過期，救生艇、橡皮艇及化學防護衣更全數逾期。

消防局表示，4年來斥資1億2239萬元，購置雲梯車、排煙車、警備車及各式搶救器材，並全面汰換救護外套、配發便帽、燈具，改善幅度是歷任市長之最。

至於車輛年限，消防局表示，行政院「財務標準分類」列出年限係供各單位參考，實務上仍需看車輛及器材的保養情況，決定是否汰除，消防局每年度都編列充足的養護預算，目前所有車輛、裝備器材都維持良好使用狀態。

林智堅辦公室主任張哲修表示，林智堅任內不論增加消防人員或添購設備，數量及金額都是歷任市長之最，謝文進背離事實的指控，令人深感遺憾。

(中時 )

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