女大生興起「捐卵打工潮」 念這個系最愛捐

到生殖中心捐卵的年輕女姓愈來愈多。（徐養齡翻攝）

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健康卵子供不應求，生殖中心醫療人員仔細在精卵儲存桶取出未來新生命。（徐養齡翻攝）
謝佳琳醫師。（徐養齡翻攝）

大學生打工賺錢不稀奇，近年女大生間興起一波「捐卵」打工熱潮，暑假期間達到高峰，平均每月約500人登記捐卵，生殖中心醫師認為，時下健康卵子供不應求，最高能領到近10萬補助金，難怪女大生們趨之若鶩。

送子鳥生殖中心醫師謝佳琳表示，國內雖採無償捐贈精神，有意捐卵者需通過層層健檢及評估，實際上符合捐贈的人數僅約1成，且需配合打針、吃藥、追蹤及取卵手術，因此人工生殖法規明訂，捐卵女性得領取最高9萬9000元營養補助金。

儘管成功機率不高，但近10萬元補助金確實誘人，愛生育卵子銀行分析發現，近2年有愈來愈多女大學生投入捐卵行列，暑假期間更多達每月500人登記捐贈，堪稱時下最熱門打工類別。

謝佳琳分析，2015、2016年台灣捐受贈試管嬰兒周期成長近1倍，意味需要使用捐贈卵子懷孕的女性人數大幅提升，吸引不少日本、大陸等不孕夫妻特地跨海來台借卵。

另因法規規定，同一捐贈人不得同時提供2對以上夫妻，只要讓一對夫妻活產後，終身就不得再捐，造成部分生殖中心一卵難求，等待配對時間更動輒長達半年以上，近年才有愈來愈多年輕女大學生投入捐卵行列。

至於哪個科系的女大生捐最多卵？分析發現，最踴躍前5名科系依序為餐旅餐飲學系、護理系、設計學系、美容美髮系及會計系，共通點皆為人群接觸度高，培養出同理心，加上閨蜜間互相分享，將愛心化為實際行動。

(中時 )

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