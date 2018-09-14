影)網蟲轉戰IG 輕熟女誤陷異國戀騙局

2018年09月14日 14:10 中時 王文吉

網蟲轉戰IG 輕熟女誤陷異國戀騙局（王文吉翻攝）

一日連阻雙詐！玉山銀行豐原分行游姓行員13日上午受理施姓女子為解除包裹扣留，匯款4500元美金到大陸，懷疑施女疑遭詐騙，立即通報警方，戳破「美國軍人騙局」；事隔5小時，同一名行員又受理江姓女子匯款3500美金給外籍男子，行員再度報警，成功攔阻匯款。

警方調查，33歲施女在Instagram結識自稱是美國軍人的網友，對方聲稱在阿富汗從軍，他在清理戰場時發現1筆鉅款，偷留100萬美金，裝成包裹寄回美國途中，遭貨運公司扣留。因與親友失聯，拜託施女協助解除扣留，匯款運費、管理費、保險及手續費等，共4500元美金。

另名38歲江姓女子也收到Instagram網友私訊，結識美國外科醫師，對方先是拜託江女匯款875美金，支付包裹運費及保險金，再使出苦肉計，佯稱已經訂好來台機票，但身上錢不夠，拜託江女匯款3500美金當零用金。

網蟲轉戰IG詐財，輕熟女誤陷異國戀騙局。

游姓行員13日上午9時許攔阻施女匯款，下午2時許又攔阻江女匯款，她向警方表示，該行針對外匯部門有反詐的教育訓練，民眾匯款到國外都會主動關心提問，一查覺有異即會報請警方到場查證，成功攔阻匯款，保住民眾積蓄。

豐原分局表示，詐騙集團似乎從電話、臉書、Line轉戰Instagram，且受害年齡層有下降趨勢，2名30多歲的輕熟女都因收到IG網友私訊，一時心軟，陷入國外醫生或軍官的詐騙陷阱。

資深刑警表示，各地都有婦人在臉書結識「洋將軍」愛上詐欺歹徒，談起網路戀情，對方發動柔情攻勢，表示欲贈送貴重物品，需支付貨物稅，被害婦人深陷其中，前往銀行匯款。

警員輪番勸說，被害婦人才打消匯款念頭，不過仍有人身陷其中。刑警說，曾有婦人被詐事隔1個月後，又認識另名自稱將軍的老外，詐稱全身家當都在海關，需救急8萬元才能通關，婦人帶著存簿急著會情郎，結果又是一場騙局，並多次匯款給假將軍。

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(中時 )