中選會被網路惡搞改名「東廠」 洪孟楷：剛好而已

「以核養綠」公投案志工13日帶著數箱連署書前往中央選舉委員會補件，遭中選會拒收，志工將連署書放在中選會外抗議。(中央社)

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中時電子報
洪孟楷說，中選會拒絕公投連署書，甘為打手被稱東廠只是剛好！(洪孟楷臉書)

中選會拒絕收「以核養綠」公投連署書，公投發起人黃士修在中選會前絕食抗議。中選會在Google map上的名稱接連被惡搞，一度被改名成「民進黨東廠中央選舉委員會」、「中央作弊委員會西廠走狗」、「西廠」等。國民黨發言人洪孟楷表示，中選會拒絕公投連署書，甘為打手被稱東廠只是剛好！

中選會拒絕收「以核養綠」公投連署書，國民黨發言人洪孟楷表示，中選會被發現網路上名稱被改為「民進黨東廠中央選舉委員會」，對照這幾天的作為只是剛好而已，對媒體放話說國民黨公投連署造假，又不讓以核養綠公投連署書送入，這樣持續阻擋直接民主的進行，就是蔡英文政府的奧步。稱之為民進黨的東廠，剛好而已。

洪孟楷表示，目前公投連署書全都在戶政事務所準備查閱，且最多人口數多新北市戶政事務所都提出目前尚未開始比對，為何中選會已經不斷對外放話有什麼「死人連署」、又說超達六成無效，戶政尚未開始比對，中選會就能瞎講，還好農曆七月已過，不然這些鬼話連篇、真是「看到鬼」！

他說，而中選會現在更是拒絕接收以核養綠的公投連署書，這些有效的連署書都是每個人一張張簽下的直接民主表達，在官方接收期限前卻選擇拒收，這就是刻意打壓，是否因為過去民進黨享受到公投綁大選的好處，所以現在才百方刁難不讓任何公投成案，中選會選擇當東廠，那人民就會用選票讓這樣的東廠走入歷史、永遠消失！。

中選會上午在Google map的名稱一度仍被標註為「西廠」，但目前已恢復正常名稱。

(中時電子報)

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