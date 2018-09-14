陳景峻請辭 北農常董：北市府和吳音寧角力戰輸了

2018年09月14日 13:54 中時 吳堂靖

兼任北農董座的北市副市長陳景峻14日以「角色錯亂」為由，宣布請辭北農董座。對此，北農常董張永成受訪時表示，在白、綠決裂的前提下，未來北市府不但可能多丟一席常董席次，就連董事長一職也恐被農委會拿走，張直言「北市府和吳音寧角力這一局輸了。」

北農常董之一、雲林張派的中華民國全國農會總幹事張永成分析，陳景峻太忙碌，沒時間進去監督，所以對業不熟悉，以前的董事長都是專任，每周有3到4天可以進公司了解狀況，但陳景峻只是掛名而已。張認為，如果要掛名也不是不可以，但就要和總經理合作，但陳景峻跟吳音寧意見不同調，當然會衍伸很多問題。

張永成表示，因為農會股權遭分散關係，讓他們董事席次從6席掉到5席，目前整個董事會已被農委會掌控，前一次北農董事會因出席人數未過半而流會，就是最好的證明，現在陳景峻請辭（陳為常董之一），代表剩下的董事要先補選出一席常董，再由常董來選出董事長，但依現在的情況看來，北市府很可能先丟掉常董席次、再丟掉董事長。

對於陳景峻辭去董座一職，張永成則直言，市府這樣處理模式可能會失分，對於未來投下很大的變數，這樣的模式可能會造成很大變數，所以他認為陳應該要辭副市長、留董事長才對，辭副市長，陳就有時間做好北農的事。

(中時 )