成大女學生暴斃浴室 家屬：熬夜心血管疾病發作

林父（黑衣者）與大女兒（左1）趕赴殯儀館等待檢察官相驗。（程炳璋攝）

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台南市成大建築系2年級林姓女學生突然兩天未到校上課，班上同學連繫不上，13日晚間8時許偕同房東到林女出租套房探視，驚見林女竟全身赤裸陳屍浴室，警方調查無外力入侵，心血管疾病發作，意外死亡。家屬提起林女經常熬夜畫設計圖，太過勞累導致心血管疾病發作，意外死亡。

2天沒到校上課 成大女學生赤裸暴斃套房浴室

19歲的林姓女學生家住澎湖，因在成大念書，租房在勝利路一家學生套房內，今年暑假返鄉時，曾疑似心血管疾病，身體不適症狀就醫，未檢查出確切結果。

林女最近兩天都未到學校上課，班上同學以電話、通訊軟體連繫不上，14日到她租屋套房探視，請房東開門，進房之後竟發現林女全身赤裸趴臥地板，陳屍在浴室內，身體已反黑現象，口鼻處有血跡，驚嚇報警。

警方慎重察看林女房屋內外，冷氣、電風扇還開啟，房內無遺書，未發現外力入侵，案發時是個密室，女大生身上無其他外傷，口鼻處有血跡，警方初判她正要洗澡時，疑似心血管疾病發作，口鼻處撞到地板時受傷出血。

警方通知女學生的姐姐從高雄趕來協助調查，根據林家人陳述，林女暑假曾因身體不適而回澎湖就醫，但未進一步發現症狀，開學後即返回台南念書。

據了解，林家共有4女，林父從小苦心栽培，皆是成績優秀的高材生，大姐文藻外語大學畢業、二姐成大交管系，並赴韓國念書當交換學生，林女排行老3，么女為國二生。

林女家屬14日上午趕赴相驗，林父悲痛欲絕憶及平常與3女兒互動多，感情最好，3女大一時就曾提起心臟會刺痛，家人交待要去看病卻未知病情輕重，不料竟發生意外。林家人在相驗時對林女暴斃無意見，檢方並未解剖。

(中時 )

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