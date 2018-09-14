獨家》校安人力變抓服儀 建中生發起連署批越權

2018年09月14日 14:36 中時 張潼

北市建國中學學生今中午在校門口發起連署，呼籲學校應即刻停止紫背心執法，也應與班聯會溝通，擬定關於校安人力職權的新校規。（張潼攝）

北市建國中學學生今中午在校門口發起連署，呼籲學校應即刻停止紫背心執法，也應與班聯會溝通，擬定關於校安人力職權的新校規。（張潼攝）

教育部拍板教官退出校園，目前高中職教官如退休均遇缺不補，但為校園安全，學校可改增聘「學務創新人力」。不過，北市建國中學學生卻發現，學校這學期補進的學務創新人力（校安人員）每天早上、中午都在校內外抓服儀違規，不但比教官更嚴格，還直接到早餐店「趕學生去上課」，甚至直接對違規者開「愛校服務單」。學生質疑校安人力無權執法，今天中午在校門口發起連署，盼與學校進一步溝通，維護建中開放自由學風。

據了解，建中本學期在原有5名教官外，另獲北市府核定可增聘6名學務創新人力，因此開學之後，這些人員就穿著印有「建國中學學務處」的紫色背心，在上課7點半至8點間、中午12點至1點間巡視校內外。學生透露，校安人員會去早餐店趕學生到學校上課，給店家和學生帶困擾，以前8點10分教官收哨，校安人員現在卻直到8點半還在校內外巡視服儀，連中午用餐時間也會出現。

學生表示，當服儀不合格者被「紫背心」巡到，有些會勸導，有些則被開愛校服務單，如果收到愛校服務單卻沒做1小時勞動服務，就會被記警告。

發起連署「無限期反對建中紫背心校安」的學生蘇茂誠表示，新到任的校安人力雖是為學校、學生好，但也許不了解建中的文化， 以致跟學生產生衝突；而根據法規，校安人員沒有教師證，不是教職人員，不能開愛校服務單，只能進行勸導、讚美等「正向管教」。 蘇茂誠與多位同學先是在臉書成立粉絲團，今中午更直接在建中門口發起連署，呼籲學校應即刻停止紫背心執法，也應與班聯會溝通，擬定關於校安人力職權的新校規。

建國中學校長徐建國則表示，過去學校曾有多達24位教官，這幾年只剩下5位，所以學生會有「教官不那麼嚴格」的感覺，但這學期經過北市府核定，新聘6名學務創新人力，且根據函文，6名人力的工作之一，就包括「校園內外安全巡查（含違規、違紀究處）」，但可能因為是新的人力又非傳統教官，學生才會產生反感。

徐建國進一步表示，另根據《教師輔導與管教學生辦法》，教師以外的教育人員也准用該辦法，加上教育部曾經表示，愛校服務單並非屬於「不利益處分」或行政處分，也是正向輔導管教的方式之一，因此，初步判斷校安人員對於服儀不合格的糾舉，於法是有據的。

不過，針對學生反彈，徐建國也表示，今早已先暫停校安人員執法，將由學務處、教官和學生雙方先討論是否需放寬做法，尋求平衡，如果屆時真的還有需要更改校規，再提請校規修訂委員會處理。

(中時 )