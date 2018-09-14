促轉會研究員蕭吉男辭了 網酸：蕭公公加油！

圖為促轉會5月底成立前，藍委舉標語，拒背書。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

促轉會一場打候會議的練肖話，繼副主委張天欽閃辭後，與會的研究員蕭吉男也跟辭了。他在聲明中表示非常抱歉，因為他不嚴謹的言行，讓剛踏出第一步的轉型正義工作頓挫。而讓反對者找到了破口，他心裡非常內咎。不過，有網友大酸他，「蕭公公加油」！

蕭吉男今(14)日在臉書上聲明表示，他不嚴謹的言行，不論私下或公開，都不應該出現，讓剛踏出第一步的轉型正義工作頓挫。

他提到，「促轉工作是威權時代的政治受難者及家屬多年的心願期盼。如今因個人這樣的行為，延遲了促轉的進度與速度，也讓反對者找到了破口，我非常內咎。」

對於「東廠說」，蕭吉男解釋，係起緣於8月20日國民黨國政基金會，對訪查他們是否存放政治檔案的記者會，對促轉會的扣上的用字。自此就以這案例相互提醒應注意，而非以東廠自居作解讀。

他也否認任職期間，從未有、聽聞過在單位內，有任何型式樣態，關於選舉的會議。反而同仁之間會相互提點別踩到那條線，因為，講到人權案件，都很容易碰觸到彼時的國民黨與加害體制。

蕭吉男最後結語說，會辭去這促轉會工作，也全力配合所有的調查。不過，他的辭職仍遭網友狂酸，「蕭公公加油！」、「打著正義的旗號卻做出來這種有違正義的事」、「用這種骯髒手段也敢喊正義，真是悲哀到極點」、「不記得自己講甚麼？人家都把你錄音了還在裝鱉三」。

(中時電子報)

文章來源：蕭吉男臉書

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