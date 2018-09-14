割除汪星人聲帶 非法繁殖犬隻挨罰118萬元

示意圖與本新聞無關。(中央社，記者潘智義攝)

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新北巿動保處去年底在三峽查獲非法繁殖狗場，飼主周傳養了56隻品種犬，未施打狂犬病疫苗，還把5隻小狗割除聲帶，被依違反動物保護法罰款118萬元。周不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院法院認定開罰有理，今(14)日判周敗訴。

這批犬隻查獲後深獲大眾關注，動保處年初特別與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作舉辦認養會，已讓全部的小狗找到收養主人。

一名郭姓民眾去年11月14日，向新北市動保處通報，在三峽山區紫新路附近有一個隱蔽的非法繁殖場，動保員到場查看發現環境非常髒亂，狗籠堆疊在泥濘當中，且大中小犬隻都有，包括10隻柴犬、2隻吉娃娃、9隻貴賓犬、4隻臘腸犬、5隻傑克羅素犬、5隻法鬥、5隻邊境牧羊犬、1隻巴哥、3隻英國鬥牛犬、1隻西高地白梗、1隻柯基犬、1隻獒犬、1隻蝴蝶犬、1隻狼犬、1隻拳師犬和6隻混種犬，其中成犬有51隻，幼犬有5隻。

新北動保處認為負責人周傳未獲許可，擅自繁殖犬隻，依違反動保法對周傳開罰共計118萬元。周不服，打行政訴訟抗罰。

台北高等行政法院審理後，合議庭認為動保處以查獲數量為50隻以上未滿100隻，且是5年內第一次違規，依違反動保法開罰100萬元並令停止營業並無不當，且周傳未替56隻犬隻施打狂犬病疫苗，動保處予以開罰15萬元，也依法有據。

另外周傳不具獸醫師資格，擅自做醫療行為，替5隻狗割除聲帶，開罰3萬元也合理，判決周傳請敗訴。本案可上訴。

(中時 )

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