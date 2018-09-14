大衛史都華自豪之作 百富DoubleWood雙桶25年抵台

2018年09月14日 14:09 中時電子報 吳勝雄

為慶祝百富DoubleWood上市25週年，百富首席調酒師大衛史都華(David C. Stewart)於日前特別攜手愛徒Kelsey McKechnie登台亮相，共同揭幕由兩人攜手打造的全新酒款「百富DoubleWood雙桶25年單一麥芽威士忌」。大衛史都華除了親自分享過桶工藝指標性作品 DoubleWood從發想、嘗試、修正、到正式推出的心路歷程，此次也透過百富雙桶25年的正式發表，寫下過桶威士忌的全新篇章，再次展現了他最受讚揚的製酒工藝。

全新百富DoubleWood雙桶25年，需悉心靜待 25 年的初期熟成，再過桶至雪莉桶陳放平均3個月，此熟成方式不僅延續了雙桶12年經典且獨特的蜂蜜香甜口感，更增加了深厚而醇熟的橡木桶香甜與辛香料氣息，全球限量，即日起全台正式上市。

1980年代，因為大衛史都華的大膽創新，改變了威士忌的世界！當時，他試著將陳年一段時間的威士忌，換至另一種酒桶陳年，沒想到賦予威士忌更多層次口感及香氣，此工法稱之為「過桶」，當時，百富所推出的第一個過桶酒款，即為The Balvenie Classic。

直到1993年，百富酒款及包裝全面改版，過桶工藝由另一個新款百富威士忌繼承–百富DoubleWood雙桶12年正式推出，而此酒款也被視為威士忌界的過桶指標性作品。此次特別為了DoubleWood 12年上市25週年，大衛史都華再次訪台，活動上，他特別分享過桶的概念與故事；當被問及最引以自豪的代表作品時，他也毫不猶豫地表示：就是百富DoubleWood，「1993年雙桶12年推出時，從未想過我所開創的過桶工藝能夠被如此廣泛的運用，更沒想到能激盪出現在的DoubleWood雙桶25年，此款陳年時間更長、更有成熟風韻的DoubleWood，希望能夠讓所有威士忌迷在品飲時能有更不一樣的香氣及味蕾感受。」他笑著說

特別的是，蘇格蘭威士忌產業中資歷最久的首席調酒師大衛史都華，特別帶著他的得力門生Kelsey McKechnie一起來台灣，而Kelsey主要職責，就是確保每瓶百富威士忌品質的一致性及卓越性；大衛史都華表示，在培育學徒的同時，他將會持續擔任百富首席調酒師一職。「Kelsey McKechnie是一個難得的人才，擁有真正的威士忌天賦，她有專家級品酒技能，能夠準確的評估威士忌，綜合她的天賦和專業的學術知識背景，我非常期待能夠指導她進入更深一層的威士忌世界。」

初次來台的Kelsey McKechnie也說：「很開心這次能有機會與老師一起來到台灣與大家見面，能夠成為威士忌一代宗師的女弟子，對我來說是一個令人難以置信且特別的榮譽，我非常期待能夠在大衛史都華的帶領及訓練之下，展開更進一步的威士忌旅程，期待未來也有機會能夠創造出更精彩的作品。」

而為了紀念DoubleWood上市25週年，大衛史都華與Kelsey McKechnie攜手合作打造了全新「百富DoubleWood雙桶25年單一麥芽威士忌」。悉心靜待 25 年在波本桶的初期熟成，賦予威士忌柔和口感和細緻特質，再過桶到歐洲雪莉桶中平均3個月，豐富其香氣，增加口感的深度；不同於DoubleWood 12年過桶後陳放平均8個月的時間，百富雙桶25年過桶後僅陳放3個月。大衛史都華分享「由於在波本桶熟成的25年間，酒液已吸取了橡木桶一定的複雜度，過桶後時間過久反而會產生不合適的威士忌香氣與口感」

作為紀念大衛史都華經典代表之作DoubleWood的特別酒款，「百富DoubleWood雙桶25年單一麥芽威士忌」延續了雙桶12年經典且獨特的蜂蜜香甜口感多了一層更深厚而醇熟的橡木香甜與辛香料氣息，全球限量，售完為止，絕對值得所有威士忌行家們納入珍藏。

品酒筆記

○聞香：優雅甜美的橡木香，溫和的肉桂丁香，香草及蜂蜜甜味，微微辛辣橡木味

○口感：豐厚濃郁的陳皮、紅糖及蜂蜜調性

○餘韻 ：香草、橡木、蜂蜜和香料甜味

(中時電子報)