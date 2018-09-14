雙十寶寶邱宇辰 從小不愛過生日原因曝光

邱宇辰將舉辦生日音樂會。(百鴻揚提供)

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邱宇辰最近在電影《鬥魚》中飾演反派「阿豹」，人氣再度翻紅，他出道12年，下個月10日將歡度28歲生日，相隔三年將在生日前一天再度舉辦生日音樂會，內容、形式都親自發想，還把音樂會名稱訂為「宇辰同行」，他自豪說：「我覺得我還蠻會下標取名的，大家一聽就記得！」

邱宇辰坦言因生日是國定假日，因此小時候不太喜歡過生日，「長大後才發現生日是放假真的覺得很好，而且這個生日數字很吉利，大家一定不會忘記，不怕沒人幫我慶祝！」

而今年以音樂會的形式舉辦，也是邱宇辰的一個生日願望，從歌手身分轉戰主持、電影有成的他仍未忘情歌唱，他表示，因為以往只能在簽唱會上唱歌，能在生日會上表演給粉絲看，也算是以歌友會形式圓了辦個人演唱會的夢想。

出道12年的他，從原本出道時的毛弟茁壯成現在的邱宇辰，他表示：「很開心因《鬥魚》角色，讓很多人更知道，也更喜歡我的表演，希望在未來能有更多挑戰的角色找我演出。」問邱宇辰如果遇到粉絲依然喊他就藝名毛弟會如何，他笑說：「畢竟這個名字跟我10年了，我想一下子要改過來還是需要些時間，但我相信大家會慢慢習慣，我現在叫『宇辰』，別忘了10月9日跟宇辰同行哦！不見不散！」

生日音樂會將於明天中午12點在KKTIX及全台全家便利商店開始售票，票價特別訂了770元的親民價，其中770更是和｢親親你」有諧音，也是給粉絲的一個小驚喜。

(中時 )

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