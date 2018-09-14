售價高達800億 美擬向韓售6架P-8海神巡邏機

2018年09月14日 14:28 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國國防安全合作署（DSCA）宣佈，批准總價約26億美元（約800億台幣）、向南韓軍售的方案，計畫中包含6架P-8「海神」巡邏機（Boeing P-8 Poseidon）、和64枚愛國者三型飛彈（Patriot Advanced Capability-3），協助南韓強化其國土防禦能力。但此一案件仍需送交聯邦參議院審核，批准後才可真正放行。

南韓海軍麾下P-3海上巡邏機在濟州島機場。

其實早在6月份，南韓國防部就宣佈，欲替換已服役25年、屆齡老舊的P-3「獵戶座」海上巡邏機（Lockheed P-3 Orion），一度引起多家廠商爭搶，包含空中巴士（Airbus）和瑞典紳寶（SAAB）都曾向南韓提出替代方案，欲取代海神的位置；空巴推出與西班牙合製旗下C-295運輸機（C295 MPA），而紳寶則推出「劍魚」巡邏機（SAAB Swordfish）。

隸屬美國海關邊防單位的P-3「獵戶座」海上巡邏機。（圖/美國海軍）

以波音737-800客機為基礎、P-8「海神」巡邏機是波音現役的海上巡邏機，主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，除偵測外，它亦有自我防衛的能力，機身上有多個飛彈掛載點。2009年首飛成功、2013年正式投入服役，最高時速可達907公里、最大航程則可達8,300公里，可搭載AGM-84魚叉反艦飛彈、小牛飛彈或15,000公斤的炸彈。除美國海軍使用外，包含澳洲、英國、印度等都是海神的用戶之一。

知名的防空系統- 愛國者三型飛彈，也是南韓此次軍購的項目之一。（圖/美國陸軍）

對南韓而言，雖然美韓暫停聯合軍事演習，可在確認北韓真正去核武之前，仍無法鬆懈對北方的防備。此番替換海上巡邏機與添購愛國者防空飛彈，就是要擴大強化偵查範圍和效率，為南韓的國土安全打預防針。

(中時電子報)