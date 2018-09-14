台灣捐款薩爾瓦多3億蒸發 竟被挪用這件事...

2018年09月14日 14:26 中時電子報 陳舒秦

薩爾瓦多的檢察官正調查一筆來自台灣的巨額捐款蒸發案，遭薩爾瓦多檢察官在一場電視節目訪問中，指控我國政府贈送薩爾瓦多上一屆政府外交部，高達3800萬美元(約台幣10億)，幫助當時政府進行各種計劃，並將資金導向總統府，其中部分資金被執政黨馬蒂民族解放陣線（FMLN）挪用至競選活動上。

檢察官梅倫德斯（Douglas Melendez）表示該筆總值3800萬美元（約10億台幣）的捐款中，有1000萬美元（約3億台幣)被FMLN挪用，並花在競選宣傳活動。薩爾瓦多總統任期為五年，不得連任，被控收取我國金援的，是總統毛里西奧·富內斯（Mauricio Funes），而當時選舉當選的，則是薩爾瓦多·桑切斯·塞倫（Salvador Sanchez Ceren）。

由於該筆捐款由外交部負責，時任外長、同屬FMLN黨員的馬丁內斯（Hugo Martinez）已接受調查。政黨法拉本多·馬蒂民族解放陣線（FMLN）發佈聲明，表示檢察官指控毫無根據。目前尚未知檢察官的行動，和薩爾瓦多稍早與我國斷交，是否有關聯。薩爾瓦多與台灣斷交後，並和中國大陸建交，台灣再失去一個邦交國（只剩17個），而這也是蔡英文政府執政至今，失去的第五個邦交國。

(中時電子報)