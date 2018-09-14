花蓮市公有零售市場聯合促銷結束 營業進帳740萬元

「花蓮有go讚．市場活力旺」公有市場聯合促銷活動，由「徐娘不老團」熱舞，熱鬧了閉幕典禮。（范振和攝）

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范振和
「花蓮有go讚．市場活力旺」公有市場聯合促銷閉幕活動，引來不少攤商和消費者參與。（范振和攝）

花蓮市公所為提升傳統市場買氣，舉辦「花蓮有go讚．市場活力旺」公有市場聯合促銷活動，半個月來發出3萬7千多張摸彩券，營業進帳740萬元以上，市公所明年將擴大推動，朝破千萬大關邁進。

8月31日起至9月14日止，花蓮市復興、重慶、中華、中山與大同5處市場等地，同步推出「花蓮有go讚．市場活力旺」聯合促銷活動，14日在重慶市場由國裕里家政班的「徐娘不老團」，以活力四射的舞蹈表演，熱鬧了閉幕暨摸彩活動。

活動期間，消費者購物滿200元，可向攤商領取張摸彩券，昨天公開抽獎，同時，各公有零售市場抓斤秤兩趣味賽拔得頭者，昨天參加總決賽，最後由中華市場谷姓攤商以15公克些微差距，捧走5千元冠軍獎金。

由於經濟不景氣，經此聯合促銷活動刺激，攤商進帳比以往多，市公所主任祕書翁美華由市場所長邱信都陪同到場，表示許多賣場紛以消費集點方式，爭取消費者青睞，而花蓮市傳統市場這兩年舉辦的促銷活動，也獲得攤商及消費者肯定，未來將持續朝此模式，希望能再創高峰。

市民代表會主席蘇美珠、市民代表黃達祥、平島‧部定、李振瑋、吳東昇、韓林梅、洪士閔以及各市場自治會主委等多人到場，肯定市公所提升傳統市場商機的作為，立法委員徐榛蔚、立委蕭美琴服務處執行長張美慧也出席致意。

徐榛蔚表示，今年7月1日公教年改實施後，公教人員消費力道銳減，同時兩岸關係急凍，觀光客也少了，但花蓮文旦柚質量均佳，柚農苦無去處，她希望大家在中秋節月時，別忘了到市場買柚子嘉惠柚農。

(中時 )

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