嘉義》民進黨「花文之爭」延燒 兄弟情隨選戰消逝

2018年09月14日 16:31 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊文/江上雲 編輯/、財訊雙週刊文/江上雲

民進黨「花文之爭」不只從嘉義燒向台北，在吳芳銘完成縣長登記後，翁章梁、吳芳銘、洪耀福3人間的「兄弟情」，也成了比選戰本身更受關注的話題。

8月28日上午，嘉義縣海線鄉鎮仍淹在大水之中，嘉義縣長張花冠「心儀」的接班人吳芳銘，先到了縣選委會登記參選縣長，並宣布退出民進黨同時辭去副縣長。就在半小時後，立委陳明文力挺、獲民進黨提名的農委會前副主委翁章梁，也完成登記。從嘉義紛擾到台北政壇1年的「花文之爭」，確定進入延長賽。

不過，這場賽局，結果已不重要，過程應該也不會太多激情畫面。反倒是翁章梁、吳芳銘，以及在台北操盤的民進黨祕書長洪耀福3人間的「兄弟情」，在這場延長賽將如何交手，令人好奇。

3人都是許系大將

也曾在台北共同租屋打拚

對於吳芳銘的參選，洪耀福日前在嘉義縣民進黨的誓師授旗大會上，曾冰冷說出「吳芳銘參不參選對整個嘉義縣的選舉沒有任何影響，因此這是1個不重要的題目」。

對往日兄弟情，吳在登記當天，仍說出「兄弟登山，各自努力」的場面話，但熟悉3人過往關係的黨內都知道，青春年少的兄弟關係，如今早是「情已逝」！

翁章梁、吳芳銘，以及洪耀福3人都是曾襄助民進黨前主席許信良追逐總統大夢的野百合學運世代。洪是吳的東海大學政治系及大肚山社學長，翁、洪則是跨校夥伴同志，洪、翁算吳的「兄長」，3人甚至還曾是共同租屋，在台北政壇打拚的室友。

也確實，3人當年力助許信良角逐總統大位的共同青春夢，最後藉蔡英文實現，卻也因為陳明文、張花冠在政治上翻臉，竟牽連3人關係生變，彷彿電影《投名狀》翻版，令人錯亂。

當年許信良的年輕幕僚中，吳芳銘被視為是最有文采者，他知識能力強，興趣廣博，東海畢業後，先念中正政研所，還到北大攻讀博士；而吳還擔任黨內幕僚多年，黨務、國會、地方政府都有資歷，現在宣布退黨，堅持要和過往的「兄弟」翁章梁對壘，與翁、吳都熟識的黨內老少，不僅多有感慨，事實上更不諒解吳，對吳堅持參選的動機，尤其和張花冠的連結，也有不少傳言。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)