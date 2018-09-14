蔡總統贈勳張忠謀 肯定台積讓世界看到台灣

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台積電創辦人張忠謀傳出將代表總統蔡英文出席APEC，不過府方尚未證實。蔡總統今天頒授張忠謀先生「一等卿雲勳章」，表彰長期以來對國家、台灣的高科技產業所做出的貢獻；也肯定他用技術、用創新、用熱情，讓世界看到臺灣。

蔡總統指出，張創辦人一直以來，是她非常敬重的前輩，也是她私底下常常請益的好朋友。在國政上也給她很多重要的提點與建議，她深感獲益良多。

蔡總統說，當年張忠謀博士從美國帶回最先進的技術與經驗，擔任工研院的院長，也創辦了台積電。台積電整合了IC產業的上下游，成為一個「超級聯盟」。這個聯盟為台灣建立了完整的半導體產業體系，也帶動了IC產業每一環節的蓬勃發展。

蔡總統表示，今天的授勳儀式，她要代表國家，對張創辦人對臺灣的重要貢獻，表達最高的敬意和謝意。對於台積電正在發展中的5奈米、3奈米製程，政府一定會鼎力支持，讓張創辦人所奠定的基礎，能夠為台灣社會帶來更多的發展和成果。

張忠謀則表示，台積電現在是很成功的公司，但是也面臨很多挑戰。首先是大市場國家的國家主義的挑戰，包括美國、中國大陸以及日本。而面對國家主義興起的世界，台積電的領導者必須要有充分的智慧，使得台積電可以在世界市場有公平競爭機會。

張忠謀說，另一個挑戰是資源的挑戰，包括土地、水電、人才等等，台積電需要政府及各界繼續的支持。他也期待，在新一代領導人的帶領下，台積電全體同仁能夠持續地努力團結與合作，朝共同的目標邁進，相信一定能夠像過去一樣，不斷地突破種種挑戰，再創奇蹟，並且對我們這塊土地做出最大貢獻。

(中時 )

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