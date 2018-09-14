台東》鄺麗貞現身表示參選到底 吳俊立：為了國家與台東全力支持饒慶鈴

2018年09月14日 15:01 中時 楊漢聲

前台東縣長鄺麗貞趕在最後1日登記參選台東縣長，為台東政壇投下震撼彈，但她卻一直神隱未現身，直到13日晚間才接受媒體專訪，除了心疼吳俊立被國民黨用完即丟外，並堅定表示，會參選到底!丈夫吳俊立在14日下午舉行記者會表示：「為了國家與台東，全力以赴支持饒慶鈴」。

吳俊立是國民黨提名的台東縣長候選人饒慶鈴的後援會會長，吳俊立胞妹吳秀華又是國民黨台東縣黨部主席，背負國民黨在台東選舉成敗，鄺麗貞登記參選，讓家人急得跳腳，頻頻與鄺劃清界線。

神隱14天的鄺麗貞在13日現身，接受媒體專訪，表示將參選到底，也不會跟吳俊立離婚，並在不受恐懼威脅的情況下，她很願意回到台東握緊民眾的每1雙手，會做台東公民力量的崛起的發起者。

吳俊立則在14日以饒慶鈴後援會總會長身分舉行記者會表示，他尊重鄺麗貞的想法，對於過去許多的恩恩怨怨早已釋懷，心中早已無任何抱怨。

吳俊立強調，如今大環境經濟衰退，從基層到產業界都深受影響，尤其是兩岸關係惡化，陸客人數銳減，台東以觀光和農業立縣，更是雪上加霜。所以他深知為了國家與台東的未來，我們必須站出來，唯有集中選票，大家團結一致全力支持饒慶鈴，才能讓台東幸福延續。

另外吳俊立也針對鄺麗貞指稱吳敦義說饒慶鈴是「國民黨提名史上最弱候選人」作出澄清，吳敦義並沒有說出饒是史上最弱的候選人，當時的政治環境對國民黨縣長提名人饒慶鈴極為不利，吳敦義相當憂心，所以主席很誠懇的拜託他們、黃健庭及廖國棟要全力以赴支持饒慶鈴。

(中時 )