台中星享道酒店搶攻甜蜜商機 推甜點與麵包新品

2018年09月14日 15:40 工商 曾麗芳

星道道酒店把台灣在地食材融入麵包、糕點。（圖／曾麗芳）

星享道酒店推出新甜點與麵包新品搶市。（圖／曾麗芳）

星享道新推出的甜點，融合水果與在地食材。（圖／曾麗芳）

看好烘焙商機，同時搶搭花博列車，星享道酒店甜點主廚李志豪，將台中限定的麻薏、墨西哥辣椒和大甲鮮芋帶入了法式甜點中、把甜點變得酸甜苦辣，在「18號麵包」與1樓「道咖啡」均有販售。

李志豪表示，各款甜點顏色繽紛，除了台灣在地食材之外，搭配法國進口巧克力、熬煮的果泥及果餡一改法式甜點於口中的甜蜜層次感。

其中，『茶芛』有著日式禪風的規律性，有別於一般甜點，第一口的甜蜜滋味，先甘後苦的滋味，讓人驚艷，獨有的麻薏口味，搭配京都抹茶粉和34%的白巧克力，讓人細細品味口中滋味，搭配熬煮的草莓玫瑰餡，苦甜相融甜而不膩。

『迦納』以三種巧克力搭配墨西哥辣椒，自製台東洛神花果醬，加上鹽之花，濃郁的巧克力香氣加上獨有的墨西哥辣椒口味，滑順的幕斯口感，十分討喜。

『太陽』一款甜品兩種口感，一半是鳳梨與百香果的果酸口味和瑪士卡邦起司，另一半是草莓玫瑰醬與莓果杏仁蛋糕，一邊是綿密的果香，一邊是香甜的玫瑰的杏仁蛋糕不僅口味與口感都是雙重享受。

『伊娜亞』獨特的三角造型如同台中名產綠竹筍一般，用台中在地大甲芋做成的伊娜亞，搭配焦糖杏仁、焦糖榛果碎，柔滑芋頭與堅果香氣交織出恬雅的味覺詩篇。

『花悎』以玫瑰香緹內餡搭配杏仁蛋糕，有機玫瑰水為香氣來源，搭配覆盆子玫瑰醬，不使用任何人工香精，帶出來的是滿滿自然玫瑰馨香，為即將到來的台中世界花卉博覽會帶來浪漫優雅的前奏曲。

而18號麵包，這次把台灣風味帶入推出『山豬咬乳酪』使用日本進口日東普蘿法國粉，把家家常用的鹹山豬肉和乳酪製成了法式麵包，內部柔韌的口感，鹹香的氣味一改法式鹹麵包的風味，完全滿足饕客的味蕾。

『明太子乳酪』法式與日式的絕美組合，在傳統法式麵包中塞入風味滿溢的明太子醬，融合法式麵包外酥內軟的口感展現誘人的風味。

廣受歡迎的是典型的歐風主食麵包之一『埃及奶油』法國進口VIRON T55麵粉作為傳統法國麵包主體，此款麵包是典型的歐風主食麵包之一，烘烤過程中奶油的香氣滲入鬆軟的麵糰中，散發出濃郁奶油香氣，搭配表層砂糖提味，為香氣口感更添風味。

(工商 )