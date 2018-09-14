蘇啟誠大阪輕生 好友魏木村不捨蘇啟誠攔下政務官責任

2018年09月14日 15:04 中時 張祈

外交部今天證實，大阪辦事處長蘇啟誠凌晨在大阪官邸輕生，疑似承受不住關西機場關閉責難，他的花蓮好友前市長魏木村指出，他是認真、負責任的外交官，大阪機場淹水責任不該是他要承擔，該負責的應該是政務官啊，他也感嘆說，若晚幾個月，事情就不會這樣了。

蘇啟誠原是駐那霸辦事處處長，今年7月才剛任職大阪，就遇上9月的燕子颱風橫掃關西，造成關西機場封閉，受困台灣旅客不滿求助無門，挨轟救災效率太差，各方指責聲不斷，揚言要大阪辦事處負責。

魏木村卸下市長職務後，這幾年以琉球台灣商工會顧問身份，協助推動花蓮與沖繩嶼那國島的觀光、農業交流，與駐那霸辦事處長蘇啟誠相識，魏木村說，蘇啟誠為人客氣，即便素不相識，聽聞他們來訪，親自打電話關心，還到飯店拜訪，協助事後交流事項，是個完全沒架子的官員。

魏木村說，上次跟蘇啟誠聯絡是今年4月，花蓮市姐妹市沖繩發起花蓮地震重建募款，與那國町長外間守吉帶著500萬元日幣，約新台幣120萬，要親送到花蓮賑災，但憂心攜帶太多現金入關恐有問題，透過他與市公所聯繫，由市公所開出證明，讓外間守吉順利帶著善款入境。

日本關西機場災情傳出，看盡官場百態的魏木村說，正憂心「事務官可能要背黑鍋了」，沒想到今早就聽到蘇尋短的噩耗，早上幾個共同好友來電告知，大家都難過得落淚，不捨好友的「負責」。

(中時 )