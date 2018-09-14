嘉義市小鮮肉獲贈優質肉 強棒出擊

祥圃實業公司營運長吳季衡（左）與民生國中體育班師生、嘉義市教育處長余坤龍（右）吃刈包嘗好肉。（廖素慧攝）

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民生國中體育班武術選手開心地大口吃刈包補充體力。（廖素慧攝）
民生國中體育班武術選手表演精采武術。（廖素慧攝）
祥圃實業公司營運長吳季衡代表捐贈優質肉品給嘉義市四校。（廖素慧攝）

嘉義市嘉北國小、北興國中、民生國中、嘉義國中等4校體育班選手，常年累月訓練體能，平均1日約受訓4小時，需要補充大量營養分，知名肉品業者14日捐贈有產銷履歷的上等鮮肉給4校體育班211名學生，每月按分量送達學校，為學生加菜「加油」，教育處長余坤龍代表受贈並致謝。

嘉義市家長協會理事長黃彥富積極協助嘉義市各校發展體育活動，獲知選手因體力耗量大，需要補充大量營養，居中奔走，促成祥圃實業有限公司捐贈優良肉品。

嘉北國小、北興國中、民生國中、嘉義國中分別獲贈帶皮五花肉片80公斤、後腿肉絲74公斤、里肌肉片277片、粗絞肉11公斤、梅花肉片15公斤，按月依序送達學校，由營養師調配，廚工烹煮，每周2次為體育班學生加菜。

祥圃實業股份有限公司營運長吳季衡說，公司供應有產銷履歷的優質冷凍肉品給知名餐飲，一客肉品500元起跳，他熱愛籃球運動，知道運動員需要優質的蛋白質促進肌肉生長，今年是該公司第2年捐贈嘉義市體育班優良肉品，很高興看到選手藉由吃好豬肉能促進肌肉增長及修護，訓練及賽事都能全力發揮最佳狀況。

余坤龍表示，感謝熱心的企業及嘉義市家長協會的協助，使嘉義市選手能獲得充分養分，期許選手更精益求精。

(中時 )

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