台中》國民黨賞百萬抓賄選 張廖萬堅：指控無憑據

2018年09月14日 15:27 中時 盧金足

國民黨台中市黨部主委陳明振14日北上國民黨中央黨部開記者會，徵求曾受邀出席林佳龍疑似賄選的梨山後援會餐會活動檢舉人，若提供相關事證成功協助檢調單位起訴犯罪，市黨部致贈100萬元獎金。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部主委陳明振14日北上國民黨中央黨部，與國民黨發言人洪孟楷舉行記者會，徵求曾受邀出席林佳龍疑似賄選的梨山後援會餐會活動檢舉人，若能提供相關事證並成功協助檢調單位起訴犯罪，市黨部致贈100萬元獎金。對此，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅痛批，抹黑的人居然還有臉公布假民調？國民黨敗壞選風負面手段，無法得到人民認同，「所謂賄選的指控全無憑據，從頭到尾都是鬧劇一場」。

陳明振表示，希望台中市民持續關注林佳龍陣營透過吃選舉飯方式競選手段，蒐集具體事證向台中市黨部檢舉，協助檢調起訴可獲百萬獎金，提醒台中市民與全國民眾讓惡質競選的暗黑手段，攤在陽光下無所遁形，勿讓做賊的人喊捉賊。

「林佳龍何時才要公布疑似各場次賄選餐會的帳冊及經費來源？」陳明振強調，國民黨台中市黨部經費有限，針對單一事件進行簡要民調合情合理，並無花費重金情事，質疑台中市長林佳龍「濫訴壯膽，烏龍提告，作賊心虛」行徑。

對此，張廖萬堅出面回應表示，國民黨台中巿黨部及台中巿長參選人盧秀燕陣營日前以最新型態的假語音民調手段，散布抹黑林佳龍訊息，國民黨迄今未對此抹黑行徑道歉，對手公布的假民調顯示所謂賄選的指控全無憑據，從頭到尾都是鬧劇一場。

張廖萬堅指出，「請國民黨不要再用假民調混淆視聽，為自己抹黑的舉動擦脂抹粉！」張廖萬堅強調，競選應該提出未來願景、政見想法，來獲取選民的認同，頻打烏賊戰絕非市民之福，希望國民黨停止所有抹黑及負面宣傳，回歸光明宣傳提出實質政見。

(中時 )