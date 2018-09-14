新北》行銷在地 市議員羅文崇文宣品主打「文創永和」

新北市議員羅文崇推出的抽取面紙，還可以當筆筒、筷筒，兼具實用及美感。（葉書宏翻攝）

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新北市議員羅文崇推出的抽取面紙，還可以當筆筒、筷筒，兼具實用及美感。（葉書宏翻攝）
新北市議員羅文崇推出的抽取面紙，還可以當筆筒、筷筒，兼具實用及美感。（葉書宏翻攝）

年底九合一選舉逼近，新北市各市議員參選人絞盡腦汁製作競選文宣小物，文宣小物大多強調實用、環保，但民進黨市議員羅文崇的文宣小物除了實用、環保以外，更以「文創」為主軸結合在地特色，吸引選民目光。

羅文崇表示，他的文宣品其實不是特別為了選舉而開發，早在3年前，和團隊就已經設計出一系列「文創永和」小物，包括拭鏡布、手機指環扣、方便夾、撲克牌等，以及最近推出的環保飲料提袋和筆筒式抽取面紙等，都是以地方特色帶出在地認同，每一樣都非常搶手。

「文創永和」小物上印有風格清新的插畫，不僅造型討喜，同時也呈現永和特有的人文地景，推出以來深受民眾喜愛。羅文崇說，當初設計的初衷是為了以文創來行銷當地的文化及觀光，讓大家知道除了豆漿跟夜市外，永和還有許多重要的文化資產及遊憩場所，例如：楊三郎美術館、藝術街、店仔街福德宮、保福宮、福和跳蚤市場等。

羅文崇認為，選舉只是一時的，珍貴的文化資產卻需要持續地傳承與推廣，未來會繼續開發更多文創小物，希望藉著這些小物的流通，讓更多人認識永和之美。

(中時 )

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