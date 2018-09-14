台中》「捷」報！行政院正式核定台中捷運藍線 預計2020動工

2018年09月14日 15:52 中時 盧金足

台中捷運綠線預計2018年試運轉，2020年全線通車，台中捷運藍線接力啟動，預計2020年動工，2030年通車。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川表示，行政院核定後，交通局將加速辦理後續綜合規畫、環境影響評估、基本設計等發包作業。（盧金足攝）

台中捷運綠線年底將展開試運轉。（盧金足翻攝）

台中捷運綠線年底將試運轉，捷運藍線也接力啟動規畫！台中市府14日宣布，行政院已正式核定台中捷運形成十字軸線的捷運藍線計畫；捷運藍線全長26.2公里，共設18處車站，總經費約981.49億元，預計2020年動工，2030年通車。

台中市府交通局長王義川表示，藍線先前已取得前瞻計畫特別預算，市府配合款籌措完成，將加速辦理綜合規畫、環境影響評估、基本設計等作業，全力往完工通車的目標邁進。

捷運藍線於8月22日由交通部報請行政院核定，行政院於9月12日召開審查會議，由國發會主委陳美伶主持，市府由副市長林陵三率隊出席。

林陵三於會中充分說明捷運藍線對台中軌道路網的重要性，中央各部會也認同台灣大道是台中市最重要的運輸廊帶，又可與台鐵山海線及捷運綠線相連結，最後由主席宣布通過，代表行政院正式核定。

王義川說，台中市長林佳龍上任後，將BRT藍線改革為優化公車系統，向中央強調台中已放棄BRT，全力配合捷運藍線審查，提出公車10公里免費政策做為捷運前階段交通配套，最後終於成功讓捷運藍線「起死回生」！

捷運藍線先前已取得中央前瞻基礎建設計畫特別預算，之後陸續通過交通部、行政院的審核，王義川感謝中央力挺台中，感謝台中市議會對該案支持，讓市府配合款籌措完成。行政院核定後，交通局將加速辦理後續綜合規畫、環境影響評估、基本設計等發包作業。

捷運藍線西起台中港，行經沙鹿火車站、市府至台中大車站，未來將在台中市政府站與捷運綠線形成十字交叉。軌道規畫高架和地下兩種型式，高架、地下各9站，共18站，總長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，以及自償性經費366.95億元。

交通局表示，台中市軌道建設有突破性的進展，台中鐵路高架化5座新站預定今年10月通車；捷運綠線工程進度已近八成，將於年底試運轉、2020年全線通車。

大台中山手線成追線雙軌化工程去年動工，預計108年完工；捷運藍線獲行政院正式核定。此外，綠線延伸彰化及大坑、雙港捷運、大平霧捷運等也都持續推動中，大台中軌道路網將愈來愈綿密。

(中時 )