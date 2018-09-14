廉政署人事異動！起訴馬英九特別費案侯寬仁　接任副署長

2018年09月14日 15:58 中時 張孝義

法務部廉政署副署長人事將進行異動，高檢署檢察官侯寬仁將接任副署長，原任副署長洪培根將調任法務部參事，這項人事案將在近期內由法務部長蔡清祥公布。

法務部是於13日下午開會討論廉政署及行政執行署人員案，會議由部長蔡清祥主持，政次陳明堂、蔡碧仲、常次張斗輝及檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛出席，會中討論副署長人事案，有關侯寬仁接任副署長的人事案，全體與會首長無異議通過。蔡清祥表示，人事案將待人事單位作業完成後公布。

據了解，法務部政次蔡碧仲在本周與侯寬仁接觸，徵詢接任廉政署副署長意願，侯寬仁則表示，很榮幸能夠為國家做事。

不過，侯寬仁則對於人事案表示，目前尚無所悉，但若有機會替國家做事，當然全力以赴。

司法官26期結業的侯寬仁，今年57歲，是司法官同期第1位升高檢署的檢察官，不過，他也是「最後1位離開高檢」的檢察官，由當初的查黑中心起算，侯寬仁在高檢服務了17年。

由於當年查黑中心階段起訴馬英九特別費案，自特偵組歸建高檢署後，侯寬仁的升遷機會如同冰封，10年之後終於解凍。

現任廉政署長朱家崎是高侯寬仁2期的司訓所學長，2人於1995年同在桃園地檢署擔任檢察官，當年檢察長林偕得將2人推薦參加全國模範公務員，2人同時中選，當時成為一段佳話。

(中時 )