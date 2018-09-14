反準公托》保姆串聯抗議 社家署回應了

2018年09月14日 16:05 中時 林周義

距離托育政策緩衝期結束只剩2週，4縣市保姆今至市政府抗議，將陳情書呈交各縣市。社家署今回應，以目前簽約的狀況來看，保姆、托育中心對新制的疑慮已逐漸降低。目前已有超過5成托育中心簽約，保姆的簽約率則是3成5以上。

保母團體質疑，為何政府給家長補助，卻反過來限制保姆？社家署業務組組長簡杏蓉表示，過去政府也為家長提供補助，但因補助金額較少，政府並未提供認證，如今補助金額高達6000元，政府則有責任加強把關，確保家長能找到2年內沒有違規記錄的保姆。長久來看，孩子帶得好，政府又認證，對家長和保姆都有幫助。

「政府規定收費天花板，保姆難以配合家長的需求」。社家署回應，保姆最多可以收多少錢，權責在於地方政府。早在準公共化政策上路以前，社家署就規定保姆不能隨意跳漲收費、不能巧立名目。簡杏蓉表示，不管有沒有簽約，保姆收取的費用仍需回歸地方政府。

至於滾動式契約，簡杏蓉表示，他們提供的是契約範本。她提到，範本原本就可以讓地方政府做調整。「我們把內容簡單化，保姆可能會在意其中一些文字」。社家署的用意在於，若保姆對於內文中的某些文字有疑慮，只要不影響契約精神，地方政府就可以修正。

外界也質疑，簽訂準公共化契約，是否會讓保姆與家長之間的關係更緊張？簡杏蓉表示，原因在於保姆對新的制度感到疑惑，家長又擔心領不到錢。新制度上路至今，簽約率已逐漸提高。同是照顧2歲以下孩子的托嬰中心，簽約的意願卻比保姆高。因此她認為，保姆對新制度較為擔憂。她也強調，政府並沒有要影響保姆與家長之間的關係。

今日抗議的居家保姆也提及，自己帶小孩無法領取托育補助。對此社家署表示，家長與孩子之間並非雇用關係。以舊制來說，領有保姆證照的家長，能領取3000元補助，但在新制中則以自行照顧規範，領取的金額改為2500元。簡杏蓉表示，對於保姆家長少領的500元，社家署已和地方政府開過會，地方縣市若願意，可自行補上差額。

面對各地方縣市對托育政策的不同應對，社家署回應，所有的調整都維持在中央的架構下，外界質疑的「一國多制」並不存在。距離緩衝期結束僅剩2個禮拜，目前簽約的保母數量已達到社家署預期的43%、托嬰中心則達到預期的68%以上。

(中時 )