馬祖東引安東坑道 看海景體驗軍隊生活

馬祖東引安東坑道，看海景體驗早年軍隊生活。(呂筱蟬攝)

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中時
呂筱蟬
馬祖東引安東坑道，看海景體驗早年軍隊生活。(呂筱蟬攝)
馬祖東引安東坑道，看海景體驗早年軍隊生活。(呂筱蟬攝)
馬祖東引安東坑道，看海景體驗早年軍隊生活。(呂筱蟬攝)
馬祖東引安東坑道，看海景體驗早年軍隊生活。(呂筱蟬攝)

來到馬祖的東引島旅遊，必訪的就是安東坑道，由山腰開始，採由上往下開的方式開鑿至海平面，裡面各項軍事設施，包括部隊的寢室、廁所、水井、彈藥庫、召開會議的中山室都位於坑道內部，甚至連養豬的豬圈都有。

進入坑道要先走一段傾斜30度的坡道，坑道內有8個對外洞口，除了提供光線的功能外，這些洞口過去都是火砲射口，居高臨下控制海岸防線。過去的安東坑道有軍隊駐防，阿兵哥都在這深遠而陰冷的隧道中生活，在坑道中，可想像過去士官們來回穿梭的畫面，體會到士兵們的生活是如此的艱辛。

昔日的坑道砲口，如今已成為觀賞東引谷灣式海岸的最佳平台，另外，此處原是賞鷗的好地方，夏季時黑尾鷗會遷移到此繁殖下一代，無奈的是，開放遊客參觀後，因人類聲音吵雜干擾，幾次之後，站在觀景台已不容易看到馬祖特有的燕鷗。

雖然如此，安東坑道仍可利用光線來拍照，坑道地底是暗黑，陽光透過坑口射進來，形成一道光，照片能有非常多變化，值得一遊。

(中時 )

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