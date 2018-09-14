國民黨中市黨部控林佳龍餐宴涉賄選 民進黨批抹黑文化

2018年09月14日 16:26 中時 陳淑芬

（17:05更新內文）國民黨台中市黨部主委陳明振14日下午前往台中地檢署，按鈴控告台中市長林佳龍在梨山後援會餐宴涉嫌賄選。他說，雖檢方已以他字案偵辦，但希望能趕快釐清案情，避免串供及滅證。民進黨團召集人李天生則批，這是負面選舉與抹黑文化，國民黨與市長參選人盧秀燕不以政見與願景爭取支持，必定會被市民唾棄。

陳明振由律師洪嘉鴻陪同，下午3時前往台中地檢署，陳明振指出，林佳龍在7月20日利用在梨山地區成立後援會，宴請山珍海味涉及期約賄選，雖然地檢署已以他字案偵辦，他前來按鈴申告就是要表明立場，海陸大餐與民眾有無對價關係，尚待檢方趕快釐清案情，避免串供及滅證。

陳明振指出，不希望選風有賄選及大量的行政不中立行為。此外，國民黨市黨部提供100萬元舉發獎金，若有民眾不知情的情況下，參加以座談會、市政參考團為名的參觀、旅遊、宴會及展覽等活動，但事實上卻是後援會成立活動，若經告發由檢調單位偵辦起訴，市黨部就會將百萬獎金交給檢調單位，轉發給秘密舉發人。

台中地檢署回應表示，將依法偵辦。台中市議會民進黨團召集人李天生則批評，國民黨不斷指控林市長涉嫌賄選，但現在卻對外徵求檢舉人，顯示過去的指控是沒證據的負面選舉與抹黑文化，國民黨與市長參選人盧秀燕不以政見與願景爭取支持，必定會被市民所唾棄。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，國民黨的海陸大餐鬧劇已上演半個月，林市長已對相關人等提告。這是盧陣營在短短2天內第4次抹黑林佳龍記者會及動作，呼籲能回歸正途，不要低估台中選民的智慧。

(中時 )