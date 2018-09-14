NBA》誰是勇士先發中鋒？瓊斯：非我莫屬

2018年09月14日 16:14 中時電子報 黃及人

在帕楚利亞、麥基兩名長人先後離隊後，加上考辛斯還在復健養傷當中，勇士在新球季熱身賽還沒決定先發中鋒人選，不過「三年級生」達米安瓊斯打算跳出來扛下這個重擔，「我想成為先發，我願意做所有他們要我做到的事！」

老實講，恐怕不少勇士球迷都對達米安瓊斯這個名字相當陌生，畢竟他在2016年第30順位被勇士選上，兩年來只打了25場例行賽、8場季後賽，卻跟隨眾家球星連兩年拿下總冠軍，堪稱近年運氣最好的球員，但他並未因此滿足。

「對我來說這是重要的一年，所以我必須跟對待合約年一樣，趕在今年11月1日球隊選項合約截止前，努力帶著偉大目標打球，」瓊斯表示，「教練團希望我扮演跟麥基一樣角色，我對此毫無問題，麥基可以做的事，我也能做到。」

儘管勇士經常派出「死亡五小」應戰，卻仍需要內線戰力維持禁區強度，在考辛斯年底傷癒復出前，勇士僅剩達米安瓊斯、喬丹貝爾兩人可以分擔中鋒位置時間，也許盧尼也可以，但當前勇士全隊最高與最壯的球員還是瓊斯。

「這對我來說是絕佳機會，在我前面沒太多老將，所以我必須在熱身賽證明能做什麼，籃板、防守與在場上衝刺，只要我能做到這些，我在球隊位置會更穩固，其他一切也就水到渠成。」到底瓊斯能否做到，很快就見真章了。

(中時電子報)