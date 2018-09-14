新iPhone資費全出爐！最低999吃到飽 手機0元

新iPhone資費全出爐！最低999吃到飽，手機0元。（圖/美聯社）

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中時電子報
/ 綜合報導

蘋果推出三款新iPhone，電信三雄資費全部出爐，最低月付999元，就能用0元把手機帶回家！台灣大哥大今(14)日下午宣布，「代代迎新」客戶提前升級、續約，月付999元吃到飽，綁約30個月，iPhone XS 64GB搭配舊換新優惠，手機0元。

遠傳電信也在下午宣布，申辦1399以上資費，綁30個月，預繳並加購friDay影音娛樂包2年方案，且舊機換新機，iPhone XS 64GB同樣0元。

至於電信龍頭中華電信已率先在昨(13日)晚宣布月租費1399元，搭配老客戶或VIP優惠最高5千元，以及舊換新折抵，iPhone XS 64GB就能0元帶走。

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中華電信最低資費為299元，iPhone XS 64GB綁約30個月3萬4400元；iPhone XS Max 512GB，999元吃到飽方案綁約30個月，購機價44300元、月租1399元購機價38300元。

台灣大千元以下吃到飽資費方案為999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB、256GB、512GB購機價分別為2萬6300元、3萬1900元以及3萬9300元；iPhone XS Max 64GB、256GB、512GB購機價分別為3萬300元、3萬5900元以及4萬3300元。

遠傳電信千元以下吃到飽資費方案為999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB、256GB、512GB購機價分別為2萬6300元、3萬1900元以及3萬9300元；iPhone XS Max 64GB、256GB、512GB購機價分別為3萬300元、3萬5900元以及4萬3300元。

(中時電子報)

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