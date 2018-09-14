華府要重新談判 陸外交部：中美貿易戰損人害己

2018年09月14日 16:49 旺報 陳君碩

中美貿易戰近日出現新轉折，美國重新要求中國派員到美國談判，大陸外交部14日表示，貿易戰解決不了問題，只會損人害己，中國有句話叫「傷敵一千，自損八百」，他表示，討論誰損失一千、誰損失八百沒有任何意義。

大陸外交部14日的記者會上，有媒體提問，美方近日表示，中美貿易戰對美方造成的損失比中方的損失小，中方面臨的壓力比美方大。中國經濟看上去很糟糕，商業和投資正在崩潰。中方對此有何回應？

大陸外交部發言人耿爽表示，中方在中美經貿摩擦問題上的立場是明確和一貫的。我們一直強調，貿易戰解決不了問題，只會損人害己。中國有句話叫「傷敵一千，自損八百」，我覺得討論誰損失一千、誰損失八百沒有任何意義。

耿爽說，我想大家可能注意到了，在近日美方就擬對2000億美元中國產品加徵關稅舉行的聽證會上，絕大多數與會代表認為加徵關稅將對美國企業造成傷害，甚至摧毀有關行業。美國商會在提交的書面意見中表示，加徵關稅將對美消費者、工人、公司和美國經濟造成顯著傷害。在美貿易代表辦公室收到的1400多條意見中，大多數都認為加徵關稅將推高美國民眾從搖籃到墳墓——日常生活方方面面的生活成本。

耿爽指出，就在昨天，中國美國商會和上海美國商會發表了一份報告顯示，近三分之二的在華美企認為美國首輪加徵的500億美元關稅已影響其在華業務，超過70%的在華美企認為擬議徵收的2000億美元關稅將對其產生負面影響，美政府關稅舉措將適得其反。

耿爽再次敦促美方決策者傾聽美產業界和消費者的強烈呼聲，傾聽國際社會堅持多邊主義和自由貿易的一致主張，盡快回歸理性，停止單邊主義和貿易保護主義的做法。

至於中國經濟狀況，根據最新的統計數據，中國上半年GDP增​​速是6.8%。1-8月進出口總額同比增長了9.1%，全國新設立的外商投資企業同比增長了102.7%。儘管外部不確定、不穩定因素增多，但中國經濟總體平穩、穩中向好的態勢沒有改變。中國政府有信心、有能力確保經濟繼續平穩健康發展。

耿爽強調，貿易衝突升級不符合任何一方的利益，在平等、誠信的基礎上進行對話和協商才是解決問題的唯一正確途徑。

(旺報 )