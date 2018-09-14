大坑柚子增產三成 中市議員賣力行銷

2018年09月14日 16:46 中時 盧金足

「金好呷！」台中市議員曾朝榮（左二）長期關心在地農民，14日特別推薦北屯區大坑果樹產銷班所生產的5、60年老欉文旦。（盧金足攝）

台中市議員曾朝榮（左起）、市議員范淞育、台中市議會民進黨團總召李天生童心大發的將柚子皮戴在頭上，趣味橫生。（盧金足攝）

台中市大坑地區種植約15公頃柚子，今年因氣候條件佳，產量大增，市議員曾朝榮長期關心在地農民，14日特別推薦北屯區大坑果樹產銷班所生產的5、60年老欉文旦，今年因少遇颱風災害，品質好、甜份夠，不輸其他縣市的文旦，是中秋送禮做佳選擇，呼籲市民踴躍採購。

「真的很好吃，香甜口感又帶點微酸，是台中市大坑柚子的特有優點！」曾朝榮、台中市議會民進黨團總召李天生、市議員范淞育今天一起為大坑柚子促銷，還童心大發的將柚子皮戴在頭上，趣味橫生，大家吃柚子吃到津津有味，健康又美味的柚子，送禮、自用兩相宜。

曾朝榮說，每當有水果收成時都會前往產地，關心產銷情況，發現有滯銷時，還會幫忙促銷，或請廠商朋友來大量採購，幫助果農度過難關，日前特別與大坑里長曾朝煌前往大坑里，了解有關文旦的產銷情況。

大坑果樹產銷班長古銘家說，大坑文旦正值開始上市時候，由於今年的氣候適宜文旦的成長，沒有遇到颱風侵襲，每公頃的產量可以高達到8萬多台斤，比去年增加三成，可說是歷年來收成最好的一次。

農友李添福表示，在北屯地區種植文旦面積2公頃多，大坑果樹產銷班所種植的文旦，都是上一輩留下來樹齡60多年以上的老欉，加上都是有機栽培，非常好吃，並且都有獲得認證，所以民眾可以放心的品嘗。

李添福表示，大坑的柚子皮比較厚，略帶酸甜味，更具有柚子的風味，今年因產量增加，價格也比往年便宜。

因為北屯區果樹產銷班的文旦，是老欉文旦，品質佳、甜份夠，每年曾朝榮議員都會向果農大量採購，做為中秋送禮，特別推薦大坑的文旦，好東西要與台中市民們分享。

(中時 )