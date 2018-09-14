南投》擔任魚池鄉代會主席17年 張德林讓賢退隱

日月潭地區2位資深政壇大老。現任鄉民代表會主席張德林（右）決定讓賢未登記參選，前鄉長黃宋華（左）則正為參選鄉長的女兒黃馨瑩運籌帷幄。（沈揮勝攝）

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魚池鄉鄉民代表會主席張德林（右一）、前鄉長黃宋華（左二）、前鄉公所祕書黃有來（右二）難得聚會，聊聊縣長選情。（沈揮勝攝）

2018年地方公職人員選舉8月底登記截止，眼尖的民眾發現，魚池鄉民代表會主席張德林並未列名鄉鎮市代表或其他參選登記冊。目前還擔任日月潭文武廟董事長的他證實，除了年紀大需要顧身體，廟務忙、給年輕人機會，也想在私領域，多給一點時間與空間。

現年71歲的張德林，13日傳來喜訊，嫁到台中的小女兒，幫他添個外孫女，內、外孫算一算總共已有8人，其中1人已取得學士學位，另4人從大四到大一依序分布；另3人較「幼齒」，讓忙碌的他「當慈祥阿公、含飴弄孫」的想法更堅定、不時在心中迴盪。

張德林出生於日月潭東北側的「司馬按」庄，這是一處民風淳樸、典型的山村，庄內還保有一小段建於日據時代的台灣第一條電氣化火車鐵路遺址。他熱心助人，圓滿調解或排解爭議、糾紛無數，在大日月潭地區舉足輕重，形成一股安定在地的力量。

張德林擔任魚池鄉代會主席4屆、17年，分別監督謝明謀、廖學輝、陳錦倫等3名鄉長主政的鄉公所；問政掌穩得住大方向、以鄉親權益為主軸；像是日月潭水社大山水晶礦業開發案、魚池鄉納入邵族傳統領域案，該阻擋就阻擋、該抗議絕不縮軟！

張德林表示，不管是政治或事業，應該要有世代更替，這次退下來，是希望有好的人才接續承擔監督鄉政。坊間傳聞，目前3人有意問鼎魚池鄉鄉民代表會主席寶座，但由於能否選得上鄉代都還是未知數，3名被傳聞者都暫時不願證實或表態。

(中時 )

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