MLB》馬恰多4支3還開轟 外卡割喉戰道奇追到差1場

2018年09月14日 16:47 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大聯盟來到季後賽門票的衝刺階段，道奇卻打擊熄火，最近14戰有9場得3分（含）以下。所幸周四在辛辛那提狂得8分後，14日他們又在馬恰多（Manny Machado）開轟、單場4支3的帶領下，以9比7攻陷紅雀的布許球場，在國聯「外卡割喉戰」先聲奪人。

紅雀暫居國聯外卡次席，兩隊4連戰還有3場，道奇已經追近到1場勝差，要搶外卡大有可為。此外，他們與國西龍頭洛磯的差距，也縮小到1.5場之差。

馬恰多在7局上敲出陽春全壘打。（美聯社）

「我們做了一切我們必須做的事情，」馬恰多說：「我們讓跑者攻上得分圈，然後把他們送回來。我們想要繼續保持下去，希望我們可以一次又一次做到。」

道奇前4局就攻下8分，馬恰多也在7局上追加陽春全壘打，是他本季第34轟，也是加入道奇後的第10轟。此役馬恰多敲出3安，只差三壘安打就能締造「完全打擊」，貢獻3分打點。

柯蕭先發6局飆出8K，拿下最近的5連勝。（美聯社）

道奇賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）此役並非最佳狀態，但先發6局飆出8K，失掉4分含3分責失，仍維持「優質先發」範疇，還在4局下敲出1分打點安打。

「今晚我的感覺不錯，雖然曲球狀況不太好，但另外兩種球路（速球、滑球）都能得心應手。」柯蕭拿下本季第8勝與近來的5連勝，上次輸球已是7月21日對釀酒人了。

(中時電子報)