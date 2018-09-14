高市8千名未申請育兒津貼 9月底前可追溯至8月

2018年09月14日 16:47 中時 柯宗緯

育兒津貼相關補助辦法。（高市社會局提供）

育兒津貼相關補助辦法。（高市社會局提供）

高市社會局配合中央針對少子女化對策，針對未滿2歲兒童擴大發放「育兒津貼」，放寬請領條件，每月可申請2500元育兒津貼，第3名以上子女每月再加碼1000元，推估3.2萬名幼兒家庭受惠，迄今仍有近8000名未申請，9月底前申請，可追溯自8月起補助。

社會局指出，8月新制上路後，「擴大發放育兒津貼」放寬請領條件，已取消父母一方須未就業的規定，不再受父母就業狀況及爺奶照顧要受訓才能領補助等條件的限制。

補助對象為家有未滿2歲幼兒，家戶綜所稅率未達20%且未正在領育嬰留職停薪津貼者，即可向兒童戶籍地區公所申請育兒津貼，一般家庭每月補助2500元、中低收入戶家庭每月補助4000元、低收入戶家庭每月補助5000元。第3名以上子女每月再加發1000元。

目前高雄市領有育兒津貼約1萬7千餘人，在社會局積極宣導下，107年8月份已增加近7千件新申請案件，但尚有近8千名未滿2歲兒童家長未提出申請，社會局呼籲儘快申請，避免權益受損。

家中育有2歲兒童的家長只要在9月30日前提出申請，經審查符合資格，可追溯自8月起補助，社會局呼籲符合申請資格的家長儘快申辦。如果家長在7月已領有育兒津貼，就不需再重新申請，社會局會透過系統自行銜接新制補助。

(中時 )