三創子親娛樂空間開幕！夜光拼圖、科技桌遊添溫馨

2018年09月14日 16:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

少子化時代，每個孩子更是寶！現代父母即使工作忙碌，也要抽空花時間陪伴孩子！看好親子商機，位在八德商圈的「三創生活園區」將7樓規劃為親子體驗空間！喜歡拼圖的小朋友可在這裡發揮創意，還有「夜光拼圖」閃亮亮、造型復古街機結合新科技，還有大小朋友喜愛的「娃娃機」、霹靂布袋戲中頭號明星「素環真」跟你下戰帖！

立體拼圖好玩又吸睛。（三創生活園區提供）

親子出遊何處去？爸爸想看3C科技商品、媽媽想看貼心家電、小朋友想玩動漫，雖說數位化時代，想要什麼手指動動就可以！然「體驗經濟」仍是王道， 隨著家庭消費型態對於子女消費占比越來越提高，三創生活園區7F子親娛樂樓層即日起正式進化升級為親子體驗空間，以「親子共遊、探索體驗」的核心主題，打造全新親子體驗天堂。

大人小孩都愛的TOMICA。（三創生活園區提供）

這次三創將7F空間大改造，一進入就能感受到繽紛童趣！來看看有什麼驚喜呢？完整引進以下5大品牌，「TOMICA」多美小汽車首家概念店，擁有最完整的夢幻小車「TOMICA」體驗專區；全台最大桌遊出版商「新天鵝堡」首家百貨專櫃開幕，擁有全品項最齊全之桌遊商品；「拼圖總動員」夜光拼圖展示間，拼圖款式為全台最多、最新；樂巧旗下新品牌「HURO PRIZES奇樂多科技禮品館」，特別引進經典復古ATARI Pong街機遊戲，嶄新前衛的機台結合咖啡桌的設計，提供免費體驗試玩。

桌遊達人陪大人小孩一起瘋桌遊。（三創生活園區提供）

文創經典品牌「大霹靂」升級為更迷人的大型木偶展示區。此次嶄新開幕一大重頭戲在於，由三創自營品牌「光年探索」將「TOMICA」與「新天鵝堡」成立品牌店中店，透過三創開館至今培育的年輕遊戲、桌遊達人玩家們共同經營這兩間店中店，使親子族群享有獨特專業的服務，但在商品與娛樂體驗上，透過兩品牌加乘而更加升級進化。

7F還有「PIZZA TOP BUFFET」，各式羅馬式薄脆披薩、飲料、炸雞、甜點讓你吃到飽。（圖取自三創生活園區Facebook，中時電子報關心你 酒後不開車，喝酒傷身）

7F子親空間驚喜不斷，小朋友能在這盡情大玩特玩，各式「抓娃娃機」讓你來練功，超萌小車陪你來飆速，各式桌遊邀你激盪腦力！玩累了，7F還有「PIZZA TOP BUFFET」，各式羅馬式薄脆披薩、飲料、炸雞、甜點讓你吃到飽，心型PIZZA美味也吸睛！

夜光拼圖營造特殊氣氛。（三創生活園區提供）

當小朋友玩得正開心時，爸媽也能抽空自己逛喜愛的樓層！過往7F主打親子探索體驗的書店，而且是三創自行經營的品牌，但又有別於一般書店經營，除了書香氣外，還引進科學教育、智能玩具、桌遊商品體驗專區，同時書店的同事們各個都是桌遊或是智能玩具玩家，非常善於引導親子進入商品情境，打造出獨特的親子體驗專區。

歡慶開幕首三日凡夾到娃娃者，均可免費獲得限量氣球包裝。（三創生活園區提供）

秋高氣爽，小朋友也開學了！不妨親子共遊八德商圈，到華山1914欣賞展覽品藝文，也到三創走走！別老窩在家裡打電動，實際接觸書香、桌遊、拼圖、娃娃機等，也能從遊戲中認識新朋友！

(中時電子報)