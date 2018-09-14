南投縣失智症6000人 關懷照護刻不容緩

南投縣長林明溱（中），14日參加失智研討會，與竹山秀傳醫院院長謝輝龍（左），動手體驗玩遊戲！（廖志晃攝）

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竹山秀傳醫院長院長謝輝龍（左3）、南投縣長林明溱（右3）等人，參加失智研討會。。（廖志晃攝）

9月是「國際失智症月」，南投縣失智症患者約6000多人，醫療照護刻不容緩！南投縣第一家失智共同照護中心─竹山秀傳醫院，14日舉辦「失智症研討會─營造失智關懷文化」，縣長林明溱、衛生局長黃昭郎都到場支持與肯定，希望透過研討會，提升專業人員能力，讓照護制度更健全。

失智症研討會由竹山秀傳醫院院長謝輝龍主持，邀請專業人士以失智症醫學發展史、失智患者精神症狀的處理、社區照護資源介紹、如何發展以在地為考量的失智照護模式、從文化差異談失智症的非藥物治療，以簡報方式探討，秀傳共同照護中心也提供經驗分享。

林明溱表示，南投縣老人有8萬5000多人，失智症患者約6000多人，因此，提升專業人員長期照護能力很重要；也感謝竹山秀傳醫院的用心，多次舉辦研討會，積極協助失智家庭成員，分擔他們的負擔與壓力。

竹山秀傳醫院失智共同照護中心，集結不同領域的專業人員，包括西醫、中醫、營養、護理、藥學、職能治療、心理、社工、法務等，並透過個案管理師的評估，建立完整的諮詢系統。

謝輝龍指出，近年來，失智症患者越來越多，照護失智症患者已是社會關注的議題，希望讓參與者更懂得照護失智症患者，也協助大家學習自我健康照護，透過健康促進與預防醫學，讓老人活得健康、快樂、有尊嚴。

(中時 )

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