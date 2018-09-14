中市府預計10月免費送97萬多個生廚餘回收桶

2018年09月14日 17:05 中時 盧金足

台中市議員張玉嬿、謝志忠、蔡雅玲關心市府購置「綠圓寶」生廚餘回收桶的預算、預計發放家戶數、何時開始發放等問題。（盧金足攝）

台中市環保局將發送生廚餘桶給家戶做回收，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠14日在議會質詢時為民請命，要求早日發放，並考驗首長生廚餘、熟廚餘分辨常識，但除環保局長白智榮外，大都搞不清楚，要求加強宣導。台中市府表示，外埔綠能園區10月試營運，將免費送97萬多個7公升的生廚餘回收桶「綠圓寶」生廚餘回收桶。

張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠表示，去年七月環保局開始執行沿街垃圾破袋檢查，今年1月至7月稽查33089次，開立勸導單588件、約1.7％，顯見民眾垃圾分類做得不錯，但目前一年有近200公噸生廚卻當垃圾燒掉，殊為可惜。

張玉嬿說，外埔綠能生態園區運轉後，生廚餘也可做堆肥發電，要發放生廚餘桶「綠圓寶」給每個家戶，結果服務處接到民眾不少抱怨電話，表示「沒收到綠圓寶」，經查根本還沒量產，害民眾滿心期待，要求早日發放。

張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠也拿出咖啡渣、茶渣，蔬果皮、蛋殼、竹筍殼，請官員分辨什麼是生廚餘、熟廚餘，除白智榮，有官員誤把蛋殼、筍殼當生廚餘，其實是不回收的垃圾。

外埔綠能生態園區首創生廚餘與稻稈氣化雙核心發電技術，完工進入倒數計時，下個月試營運。為宣導生廚餘回收，台中市政府環保局編列約9950萬元訂作97萬多個7公升的生廚餘回收桶「綠圓寶」，經公告後將從外埔綠能園區周邊擴大發放範圍，免費發送設籍台中市的各家戶，鼓勵市民踴躍協助收集生廚餘，共同為環境盡心力。

白智榮表示，以往家戶的廚餘只針對熟廚餘進行回收，拿來作為養豬戶飼料，以後在台中市，生廚餘除了可做堆肥外，還可以拿來發電，透過外埔綠能生態園區的厭氧發酵技術，產出甲烷氣後，做為發電的燃料。

為打造更方便實用的生廚餘盛裝容器，市府編列約9950萬元，訂做97萬多個7公升的生廚餘回收桶「綠圓寶」，希望讓每一戶家庭響應環保，從生活中落實資源分類。

為讓家戶配合外埔綠能生態園區下個月試營運，生廚餘桶目前製作中，設計上結合外埔綠能及花博概念，待市政府正式公告後即開始發放，將由外埔綠能生態園區周邊擴大發放範圍，後續發放區域均會公開告知，並由里長協助。

環保局表示，生廚餘回收桶「綠圓寶」桶身印製「1桶生廚餘生產約1度電，資源再生愛地球」的宣傳標語，及簡單易懂的生廚餘分類項目。未來舉凡設籍在台中市的家戶，都將陸續收到專屬台中市的生廚餘收集桶「綠圓寶」，期盼市民一同回收生廚餘，推廣綠能經濟。

(中時 )