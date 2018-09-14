決戰在秋天！ 全國秋季體育聯賽八卦山開打

全國秋季體育活動聯賽，今年移師到彰化縣，中華民國縣市體育會聯合總會長蔡家福（左上）企盼藉由聯合賽事，帶動運動活力。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
一年一度全國秋季體育活動聯賽，今年移師到彰化縣。（吳敏菁攝）

決戰在秋天！一年一度全國秋季體育活動聯賽，今年移師到彰化縣，共有2400好手參賽，分高爾夫、曲棍球、槌球、桌球、保齡球、跆拳道、壘球、籃球、軟式網球等9項運動，老少咸宜，加油聲響徹八卦山雲霄。

去年全國秋季體育活動聯合競賽在台南，今年移師到彰化縣立體育場風雨籃球場舉行，彰化縣副縣長林明裕代表縣長魏明谷與會，彰化縣議會謝典霖議長、中華民國縣市體育會聯合總會長蔡家福會長等人出席，鼓舞選手發揮運動家精神良性競爭。

中華民國縣市體育會聯合總會長蔡家福表示，培養運動愛好、推展全民體育，關乎國民精神力量、體能的提升，去年全國秋季體育活動聯合競賽在台南，今年移師到彰化縣立體育場風雨籃球場舉行，看到這麼多人熱情參選，使出渾身解數讓人感動，企盼藉由聯合賽的互動與交流，展現各縣市民眾的活力！

林明裕指出，台灣選手在這次亞運奪得非常多的獎項，有不少都是出自彰化縣，每一場體育賽事都是讓選手們累積經驗，奪取下一次獎牌的基礎。

彰化縣議會議長謝典霖表示，很高興彰化縣能夠有機會辦理這次全國秋季體育活動聯賽，希望每位選手都能夠全力以赴，民眾也能夠熱情參與，為選手加油。

這次賽事從14日至16日，會場分布在彰化市、和美鎮以及大村鄉，適合老、中、青等各年齡層的運動愛好者，開幕典禮還邀請舞蹈團演出及歌唱等表演，揭開了熱鬧序幕。

(中時 )

好視多眼藥水含散瞳劑 食藥署：… 「好東西要與台中市民們分享」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。