決戰在秋天！ 全國秋季體育聯賽八卦山開打

2018年09月14日 17:05 中時 吳敏菁

一年一度全國秋季體育活動聯賽，今年移師到彰化縣。（吳敏菁攝）

決戰在秋天！一年一度全國秋季體育活動聯賽，今年移師到彰化縣，共有2400好手參賽，分高爾夫、曲棍球、槌球、桌球、保齡球、跆拳道、壘球、籃球、軟式網球等9項運動，老少咸宜，加油聲響徹八卦山雲霄。

去年全國秋季體育活動聯合競賽在台南，今年移師到彰化縣立體育場風雨籃球場舉行，彰化縣副縣長林明裕代表縣長魏明谷與會，彰化縣議會謝典霖議長、中華民國縣市體育會聯合總會長蔡家福會長等人出席，鼓舞選手發揮運動家精神良性競爭。

中華民國縣市體育會聯合總會長蔡家福表示，培養運動愛好、推展全民體育，關乎國民精神力量、體能的提升，去年全國秋季體育活動聯合競賽在台南，今年移師到彰化縣立體育場風雨籃球場舉行，看到這麼多人熱情參選，使出渾身解數讓人感動，企盼藉由聯合賽的互動與交流，展現各縣市民眾的活力！

林明裕指出，台灣選手在這次亞運奪得非常多的獎項，有不少都是出自彰化縣，每一場體育賽事都是讓選手們累積經驗，奪取下一次獎牌的基礎。

彰化縣議會議長謝典霖表示，很高興彰化縣能夠有機會辦理這次全國秋季體育活動聯賽，希望每位選手都能夠全力以赴，民眾也能夠熱情參與，為選手加油。

這次賽事從14日至16日，會場分布在彰化市、和美鎮以及大村鄉，適合老、中、青等各年齡層的運動愛好者，開幕典禮還邀請舞蹈團演出及歌唱等表演，揭開了熱鬧序幕。

(中時 )