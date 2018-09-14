「好東西要與台中市民們分享」 曾朝榮議員行銷大坑柚子

曾朝榮議員（左）和民進黨團總召李天生（右），范淞育議員（中）等，14日在黨團召開記者會，為大坑柚子進行行銷。（陳世宗翻攝）

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曾朝榮議員協助農民行銷大坑柚子，好東西要與台中市民們分享！（陳世宗翻攝）

台中市大坑地區種植約15公頃柚子，今年因氣候條件佳，產量大增。市議員曾朝榮長期關心在地農民，14日特別推薦北屯區大坑果樹產銷班所生產的4、50年老欉文旦。曾朝榮表示，今年氣候佳，所以品質好、甜份夠，絕對不輸其他縣市的文旦，是中秋送禮的做佳選擇，呼籲市民踴躍採購。

市議員曾朝榮對於台中市的果農生計，一向都非常關心，每當有水果出產時，都會前往產地，關心產銷情況，發現有滯銷時，還會幫忙促銷，或請廠商朋友來大量採購，幫助果農度過難關。日前特別與大坑里長曾朝煌一起前往大坑里，了解有關文旦的產銷情況。

曾朝榮議員和民進黨團總召李天生，范淞育議員等，14日在黨團召開記者會，為大坑柚子進行行銷。大坑果樹產銷班長古銘家向曾議員表示，大坑的文旦目前正值開始上市時候，由於今年的氣候適宜文旦的成長，加上上蒼保佑，沒有遇到颱風侵襲，每公頃的產量可以高達到8萬多台斤，比去年增加了三成，可說是歷年來收成最好的一次。

北屯地區種植文旦面積2公頃多的李添福則表示，大坑果樹產銷班所種植的文旦，都是上一輩留下來樹齡4、50年以上的老欉，加上都是有機栽培，非常好吃，並且都有獲得認證，所以民眾可以放心的品嚐。大坑的柚子皮比較厚，略帶酸甜味，更具有柚子的風味。今年因產量增加，價格也比往年便宜。

因北屯區果樹產銷班的文旦是老欉文旦，品質佳、甜份夠，實在好吃，所以每年曾朝榮議員都會向果農大量採購，做為中秋送禮，深獲各界好評；鑒於「好東西要與台中市民們分享」，所以特別推薦大坑的文旦，品質絕對不會輸其他縣市的文旦。

北屯區果樹產銷班的文旦種植面積才15公頃，產量有限，高級品一箱10斤裝禮盒，售價400元，次級品散裝10斤250元，歡迎民眾向產銷班長古銘家訂購，電話0916226961；李添福電話0910211848，或打電話到曾朝榮議員服務處04-24362995，也可代為訂購。

(中時 )

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